Депутаты парламента Кыргызстана проголосовали за самороспуск законодательного собрания, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт Жогорку Кенеша

Фото: Жогорку Кенеш

Решение о самороспуске было принято единогласно. В ходе голосования на заседании законодательного собрания за самороспуск проголосовали 84 депутата, против не высказался никто.

Как объяснил на минувшей неделе спикер парламента Нурланбек Тургунбек уулу, самороспуск происходит для того, чтобы увеличить временной разрыв между двумя важными политическими событиями: выборами парламента, которые по графику должны были состояться в ноябре 2026 года, и выборами президента, намеченными на январь 2027 года.

Согласно закону, действующий состав парламента продолжит работу до объявления даты выборов в новый созыв. Досрочные выборы должны пройти в срок от 40 до 65 дней со дня самороспуска. Точную дату назначит президент страны.