В Кызылорде поручение президента по трудоустройству исполнено за 11 месяцев

«Трудоустройство населения, создание новых рабочих мест - наша главная задача. С начала года во всех отраслях экономики создано 44 695 рабочих мест. В рамках поручения главы государства по созданию 100 новых рабочих мест на 10 тыс. человек населения по плану предусмотрено создание 10651 рабочих мест, за 11 месяцев уже создано 11654 рабочих места. Т.е. показатель по созданию рабочих мест, предусмотренный в рамках поручения президента даже перевыполнен», - сказал Нурлыбек Машбекович.