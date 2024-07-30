Строительство АЭС публично обсудили в Кызылорде

По словам организаторов, все озвученные мнения и предложения будут приняты во внимание при дальнейшем продвижении проекта

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В Кызылорде состоялось публичное обсуждение по вопросу строительства атомной электростанции в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

В мероприятии, организованном региональным Альянсом НПО и областным общественным советом, приняли участие представители госучреждений, общественного совета, НПО, общественные деятели, ветераны труда, экологи, представители политических партий,СМИ, жители области.

На встрече выступили представители министерства энергетики РК, Национального ядерного центра, казахстанских атомных электростанций и Института ядерной физики. Они рассказали о преимуществах строительства АЭС, принципах работы и уровне воздействия атомных станций на окружающую среду и здоровье людей. Специалисты также подробно проинформировали о технических аспектах, потенциале Казахстана в развитии атомной энергетики и перспективах развития страны при возведении АЭС.

Ветераны и общественники области подчеркнули, что при реализации проекта важно обеспечить прозрачность на всех этапах, широкое участие общественности в принятии решений.

Вопрос строительства атомной электростанции в нашей стране поднимается давно. Я полностью поддерживаю инициативу президента о проведении референдума по этому вопросу. Я бывал во многих странах, и теперь убежден в необходимости строительства АЭС в нашей республике. Во-первых, в Казахстане растет дефицит электроэнергии. По добыче урана мы на первом месте в мире. И думаю, что у нас не будет проблем с дальнейшим развитием этой отрасли. Во-вторых, новый энергетический проект даст толчок научно-техническому прогрессу. В-третьих, во многих ведущих странах есть АЭС, в той же Европе, Китае, России, США, Японии. И Казахстан должен тоже идти в ногу со временем, не отставая от мировых держав. Другой вопрос, кто и где будут строить АЭС. И в этих вопросах важно применить мировой опыт. Думаю, что наш народ поддержит на референдуме строительство столь важной и необходимой для нашей страны атомной станции», – высказался член совета сенаторов, доктор политических наук, профессор Мурат Бактиярулы.

Директор Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа имени И. Абдикаримова Бахытжан Абдикаримов предположил, что когда говорят о безопасности, в сознании всплывает трагедия на Чернобыльской АЭС, где не были соблюдены меры безопасности.

«Несмотря на это, в Украине сегодня действует пять АЭС. И в Японии, несмотря на аварию на АЭС Фукусима, люди не отказались от атомной энергетики, сейчас в этой стране работает 21 реактор. Сегодня в 18 странах мира производят 57 ГВт электроэнергии. В энергии есть сейчас большая потребность. Очевидно, что АЭС – это источник новой энергии, большой энергии. Богатства и недра земли мы должны использовать во благо народа. Поэтому мы в обязательном порядке должны построить атомную станцию и в нашей стране», – отметил Бахытжан Абдикаримов.

По итогам встречи участники отметили важность строительства АЭС, подчеркнув ее значимость для дальнейшего социально-экономического развития страны, в том числе для наращивания энергетического комплекса, повышения качества жизни людей. По мнению кызылординцев, необходимо широкое информирование общественности о масштабном проекте. В его реализации важна поддержка всех казахстанцев.