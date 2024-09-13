В Кызылординской области вынесли приговор лидеру криминальной группировки

Еще один участник расследования по этому же делу ожидает решения суда
Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области вынесен приговор одному из лидеров криминальной среды региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК
Он осужден к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда, сообщили в комитете.
В целом, по данным КНБ, с начала 2024 года Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с полицией и при координации Генеральной прокуратуры в ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп. Привлечено к уголовной ответственности 60 человек, в том числе представители деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающие наказание.
«Они подозреваются в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса. Всего изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия», – рассказали в ведомстве.
Пять участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы. По остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы, добавили в пресс-службе.