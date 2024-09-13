В Кызылординской области вынесли приговор лидеру криминальной группировки

Еще один участник расследования по этому же делу ожидает решения суда

Фото: пресс-служба КНБ РК

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Кызылординской области вынесен приговор одному из лидеров криминальной среды региона, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КНБ РК

Он осужден к 12 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Еще один участник расследования по указанному уголовному делу ожидает решения суда, сообщили в комитете.

В целом, по данным КНБ, с начала 2024 года Комитетом национальной безопасности во взаимодействии с полицией и при координации Генеральной прокуратуры в ряде регионов республики пресечена противоправная деятельность 15 преступных групп. Привлечено к уголовной ответственности 60 человек, в том числе представители деструктивных религиозных течений, местного и иностранного криминалитета, а также отбывающие наказание.

«Они подозреваются в покушении на убийство, руководстве и участии в преступной группе, разбойных нападениях, вымогательстве, незаконном хранении наркотиков, сбыте оружия, похищении человека, а также организации нелегального игорного бизнеса. Всего изъято более 20 единиц стрелкового и травматического оружия», – рассказали в ведомстве.

Пять участников преступных групп решением судебных органов уже приговорены к различным срокам лишения свободы. По остальным проводятся досудебные расследования и судебные процессы, добавили в пресс-службе.