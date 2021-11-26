В легальности вакцинирования "Спутником V" усомнились казахстанцы. Что ответили в Минздраве

Пользователи Казнета распространяют информацию о том, что прививать людей вакциной «Спутник V» незаконно, так как регистрация препарата на территории Казахстана закончилась 15 октября этого года. Это неправда, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.
Информацию об истекшем сроке регистрации вакцины опровергли в Министерстве здравоохранения РК.
«Согласно приказу КМиФК МЗ РК, временное регистрационное удостоверение на вакцину Гам-КОВИД-Вак (комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2) продлено до 1 января 2022 года», — сообщили ведомстве.
Таким образом, казахстанцев прививают этой вакциной легально.
Напомним, что препарат прошел все необходимые стадии доклинических и клинических испытаний и является эффективным и безопасным средством профилактики COVID-19.
Таким образом, информация о том, что срок регистрации «Спутника V» в Казахстане истек, это фейк.
