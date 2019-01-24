​В лучах славы

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Елена Ульянкина, Карагандинская область

Старт строительству Саранской солнечной электростанции был дан летом 2017 года. Тогда в фундамент будущего объекта заложили памятную капсулу. Спустя полтора года в степи на площади в 160 га вбили более 70 тыс. стальных свай и установили на них свыше 300 тыс. солнечных панелей.

Проект осуществила группа инвесторов из Германии, Чехии и Словакия. В станцию, которая будет вырабатывать экологически чистую электроэнергию, на сегодня вложено около 137 млн долларов.

Участниками состоявшейся вчера торжественной церемонии по случаю запуска электростанции стали Чрезвычайный и Полномочный Посол Германии в нашей стране Тило Клиннер, аким Карагандинской области Ерлан Кошанов, а также зарубежные инвесторы и специалисты.

– Глава государства поставил перед нами задачу довести долю альтернативной энергии в Казахстане до 10% к 2030 году, – отметил глава региона. – И сегодняшнее событие ё– большой шаг к достижению этой цели. Хочу напомнить, что проект солнечной электростанции был представлен от Карагандинской области на ЭКСПО-2017 и получил одоб­рение международных экспертов. Была проделана колоссальная подготовительная работа – внесены поправки в действующее законодательство, разработан механизм возврата инвестиций, собран пакет документов, которые будут служить образцом для масштабирования проекта по всему Казахстану.

Аким области отметил, что в строительстве Саранской солнечной электростанции принимали участие специалисты из Германии, Франции, Польши, Беларуси, Украины и Казахстана. Они возвели огромный объект в довольно короткий срок – всего за 5 месяцев. Здесь же построили подстанции, протянули линии электропередачи.

– Мы установили так называемые безрамочные солнечные панели, – пояснил генеральный директор ТОО «SES Saran» Евгений Гребенников. – Это новейшая технология, благодаря которой зимой на панелях не задерживается снег и не образуется наледь. Пыль, которая будет оседать на элементах летом, смоет дождь.

Мощность «зеленой» электростанции составляет 100 мегаватт. Этого хватит для того, чтобы обеспечить электро­энергией десяток таких городов, как Сарань, с численностью населения около 43 тыс. человек. Новая станция по сетям АО «КЕGОC» будет транспортировать «зеленую» электроэнергию в общерес­публиканскую энергосистему.

Добавим, что в тот же день инвесторы Саранской электростанции подписали с акимом Карагандинской области меморандум о сотрудничестве в области «зеленых» технологий. Они выразили намерение построить в угольном регио­не новые возобновляемые источники энергии. В эти проекты иностранные бизнесмены готовы вложить 500 млн долларов.

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