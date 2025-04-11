Первую оливковую плантацию заложили в Мангистау

Экономика
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Ирина Логвинова
собственный корреспондент по Мангистауской области

Деревья прижились в пустынном климате

Фото: акимат Мангистауской области

В селе Курык Каракиянского района заложена первая в Мангистау оливковая плантация. С рабочим визитом проект посетил аким области Нурдаулет Килыбай, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Как сообщили специалисты, в 2023 году здесь было высажено 3 300 оливковых деревьев. Уже сейчас около 80% из них успешно прижились, что говорит о высокой адаптивности культуры к засушливому климату региона. По прогнозам аграриев, первые плоды планируется собрать в 2026 году.

Оливковая плантация — пилотный сельскохозяйственный проект, направленный на развитие аграрного сектора области. Его цель — наладить производство высококачественного масла, обеспечить внутренний рынок и выйти на экспорт. В дальнейшем проект предполагает расширение площадей, создание перерабатывающих мощностей и новых рабочих мест.

Местные власти отмечают, что опыт выращивания оливковых деревьев может открыть новые горизонты для сельского хозяйства Мангистау, несмотря на непростые климатические условия региона.

#Мангистау #плантация #оливки

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