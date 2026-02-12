В Мангистауской области пресекли поставки афганского опия

Закон и Порядок
167
Айман Аманжолова
корреспондент

Опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона.

По данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства, санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы. Все задержанные водворены в ИВС.

 

#Мангистау #наркотик #опий

Популярное

Все
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Госслужащие не причастны к подготовке фиктивных документов
О газе, тарифах и социальной справедливости
Задачи, поставленные Президентом, требуют оперативного и эффективного решения
В «Алтын-Эмеле» посчитали краснокнижных животных
Тюлькубас – сердце экотуризма
Ураган прошелся по Конаеву
Шайдоров – в пятерке, Колмаков – в финале
Строится новая взлетно-посадочная полоса
Впереди – референдум
Школьника пригласили на стажировку в IT-компанию
Местный бизнес помогает городу
Таласбек Канафин назначен вице-министром сельского хозяйства РК
Указ Президента Республики Казахстан
Акимат заплатит за упавшее дерево
Запущена установка Hitachi
Спецназ Казахстана победил на UAE SWAT CHALLENGE - 2026
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Безопасность, качество, компетентность
Образовательный контент в системе национальных приоритетов
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Самая большая ценность
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
В Казахстане начнут производить алюминиевые колесные диски
Любовь в ритме мегаполиса: новая казахстанская мелодрама ломает стереотипы о романтическом кино
В заказчиках недостатка нет
Реализация поручений Президента: новая генерация и инвестиции меняют энергосистему Казахстана
Из Казахстана в Китай прибыло около 2000 тонн льняных семян
Казахстанцы завоевали три медали на турнире по таеквондо в ОАЭ
Подписан меморандум о создании нового производства
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
Для водных ресурсов предусмотрят аудит
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
Ерлан Утегенов назначен заместителем Генпрокурора РК
Расширение гарантий прав и свобод человека обсудили в КазНУ в рамках новой Конституции
Глава партии Respublica предложил вынести на референдум проект новой Конституции
Даже затяжные конфликты можно урегулировать посредством диалога: Касым-Жомарт Токаев
О больших запасах минерального сырья у Казахстана заявил Кошербаев в Вашингтоне
Казахстан получил право проведения X зимних Азиатских игр 2029 года
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Опубликован рейтинг богатейших людей мира 2026 года
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Притяжение Земли
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Две цистерны и более тысячи баллонов «веселящего» газа изъя…
Конфисковано имущество подозреваемых по делу интернет-казин…
Черногория выдала Казахстану подозреваемого в крупном мошен…
Медиков поймали на многомиллионных хищениях в Мангистау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]