Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

В результате длительной оперативной разработки в Мангистауской области ликвидирована деятельность преступной группы из четырех местных жителей, занимавшихся поставкой наркотиков опийной группы, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов изъято 1,3 кг опия и крупная сумма денег. По оценкам экспертов, опий афганского происхождения является редким видом наркотика для данного региона.

По данному факту начато досудебное производство по части третьей статьи 297 уголовного законодательства, санкция которого предусматривает до 12 лет лишения свободы. Все задержанные водворены в ИВС.