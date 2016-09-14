В Мажилис поступил законопроект о республиканском бюджете

"В законопроекте предусмотрены доходы – 4,3 триллиона тенге, поступления трансфертов – 3,6 триллиона тенге. Расходы в объеме 8,6 триллиона тенге. Комитет по финансам и бюджету готов рассмотреть законопроект и подготовить по нему заключение в срок до 16 ноября 2016 года"– заявила председатель Комитета по финансам и бюджету Мажилиса Гульжана Карагусова.
Кроме того, нижняя палата Парламента приступила к рассмотрению еще нескольких проектов новых финансовых законов : "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2017–2019 годы", "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами города республиканского значения, столицы на 2017–2019 годы".