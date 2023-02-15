В МЧС рассказали о казахстанских собаках-спасателях в Турции

На сегодня в рядах МЧС 54 аттестованные собаки активно участвуют в спасательных операциях.

Фото пресс-службы МЧС РК

В пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК рассказали о собаках-спасателях, которые помогают в Турции находить людей под завалами разрушенных домов, передает Kazpravda.kz.

На сегодня в рядах МЧС 54 аттестованные собаки активно участвуют в спасательных операциях, еще более 20 готовятся стать полноценными сертифицированными спасателями.

Отличные результаты в Турции при проведении поисково-спасательных работ показали бельгийские овчарки малинуа Джейкоб, Лига М Сириус и Аксель, лабрадор Чарли Кинг, немецкая овчарка Мирта, Бордер Колли по кличке Гринпис.

Главное "оружие" собаки против чрезвычайной ситуации – это их нос и обоняние. Благодаря хорошему обонянию собака приведет своего хозяина на место завала, где может находиться человек или поможет отряду спасателей найти заблудившихся.

Почти каждый день у такой собаки начинается с тренировки, ведь обучение является основой для успешной операции по поиску пострадавших.

Как отметили в МЧС, не все собаки, как и не все люди могут стать спасателями.

"Собака должна родиться спасателем. Не стоит забывать и про физические и психологичесие качаства питомца. Если с детства щенок очень подвижен, любит играть и всегда интересуется чем-то новым – это хорошие признаки", - рассказали в министерстве.

Собак-спасателей также учат подъему и спуску с вертолета, чтобы они не боялись шума мотора и могли сразу после приземления приступать к поисковым работам.

При обнаружении пострадавшего собака до подхода спасателя-кинолога лаем подает сигнал об обнаружении живого человека.

В кинологических расчетах МЧС службу несут собаки самых разных пород: лабрадоры-ретриверы, немецкие овчарки, бельгийские овчарки, малинуа, золотистые ретриверы, бордер-колли, спаниели, басероны, прямошерстные ретриверы, добавили в пресс-службе.