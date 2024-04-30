Бублик проиграл Медведеву битву за четвертьфинал турнира в Мадриде

Матч завершился со счетом 6:7 (3:7), 4:6 в пользу четвертой ракетки мира, передает Kazpravda.kz

Фото: Corinne Dubreuil / ATP Tour

Учитывая, что на предыдущем грунтовом турнире в Монте-Карло казахстанский теннисист Александр Бублик проиграл уже в стартовом матче, то поражение в четвертом круге нынешнего MUTUA Madrid Open можно считать определенным успехом.

Спортсмены провели на корте 1 час 46 минут.

За это время Медведев не выполнил ни одной подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх (75%).

На счету Бублика два эйса, пять двойных и два реализованных брейк-пойнта из четырёх (50%).

В четвертьфинале россиянин сразится с победителем противостояния Рафаэль Надаль (Испания) — Иржи Легечка (Чехия).