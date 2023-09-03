В МЧС рассказали подробности пожара в банном комплексе в Алматы

Происшествия
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2 сентября в 23:13 ночи пожарных по повышенному рангу направили на пожар на территории банного комплекса в Бостандыкском районе. МЧС пишут, что пожарные отстояли большую часть комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Фото: kazpravda.kz

По данным МЧС, площадь пожара составила 600м².

"2 сентября в 23:13 пожарные расчеты ДЧС Алматы направлены по повышенному рангу на сообщение о пожаре в мкр. Нурлытау, ул. Нуртазина, Бостандыкского района. По прибытии к месту пожара обнаружено горение открытым пламенем на 600 кв.м строящегося деревянного 2-х этажного здания, на территории банного комплекса", сообщили в МЧС РК.

По словам МЧС, принятыми мерами пожарные отстояли от огня значительную часть банного комплекса: два корпуса, обшитых камышом, одноэтажное деревянное здание, два жилых дома (с восточной стороны двухэтажный жилой дом, с юго-западной стороны трехэтажный многоквартирный).

К шести часам утра стало известно, что пожарным удалось отстоять близлежащие жилые дома и не дать огню перекинуться на расположенные рядом строения. 

#Алматы #пожар #баня

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