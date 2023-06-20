В Минэкологии выявлены финансовые нарушения на 277 млн тенге – ВАП

Подведены итоги государственного аудита эффективности деятельности Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана и его подведомственных организаций, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Высшей аудиторской палаты (ВАП) РК.

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Всего по результатам аудиторского мероприятия общая сумма финансовых нарушений составила 277 млн тенге, неэффективное планирование – 2 581,1 млн тенге, неэффективное использование – 2 425,7 млн тенге, упущенная выгода – 4 677,4 млн тенге, установлено 20 системных недостатков.

По данным Высшей аудиторской палаты, в Казахстане отсутствует интегрированная система управления отходами. Преобладающая часть твердых коммунально-бытовых отходов оказывается на неконтролируемых свалках и в местах их захоронения, не отвечающих требованиям санитарных стандартов.

Аудиторы отметили существенные недостатки в нормативном регулировании вопросов управления бесхозяйными опасными отходами, что способствует затягиванию сроков в принятии решений по ним, нивелирует ответственности за их сохранность. Как следствие – хищения, загрязнение окружающей среды и необходимость выделения дополнительных бюджетных средств для устранения таких последствий.

В ВАП подчеркивают, что сектор переработки отходов с участием государства и оператора растет низкими темпами.

«Объемы квот на выбросы парниковых газов планируются формально, на основании исторических данных, правильность и обоснованность которых не оценивалась», – отмечают аудиторы.

По информации ВАП, обязательства оператора системы торговли углеродными единицами АО «Жасыл даму» исполняются не в полной мере, а Минэкологии не приняты меры по определению единой биржевой площадки для организации торговли углеродными единицами. В связи с чем государством не реализовано право их продажи наравне с операторами установок.

Помимо этого отмечается несостоятельность действующей системы расширенных обязательств производителей и импортеров.

«Оператор не обладает информацией о количестве производителей (импортеров), на кого распространяются соответствующие обязательства, не имеет возможности их идентифицировать, а утилизационные платежи оплачиваются по факту на счет оператора», – выявила ВАП.

Аудиторы также зафиксировали непрозрачный механизм финансирования экологических проектов за счет утилизационных платежей. Так, из 15 направлений оператором реализуется финансирование только по двум.

ВАП дала рекомендации соответствующим госорганам по устранению выявленных нарушений.

Госаудит в Министерстве экологии продолжается, в том числе по вопросам охраны природных ресурсов и реализации РГП «Казводхоз» проектов в рамках международных займов.