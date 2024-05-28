В Минэнерго готовят Дорожную карту по развитию нефтегазохимической промышленности

Энергетика
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По итогам 4 месяцев текущего года объем производства нефтегазохимической продукции вырос в 2 раза по сравнению прошлым годом и составил 213,1 тыс. тонн, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Отмечается рост по всем продуктам отрасли. Об этом на заседании правительства доложил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. 

Министерством предпринимается ряд мер по увеличению загрузки действующих предприятий, что обеспечит к концу года выпуск 628,3 тыс. тонн нефтегазохимической продукции, или рост на 75% к аналогичному периоду прошлого года. До 2029 года планируется реализовать 5 крупных проектов на сумму порядка $14,3 млрд. Это позволит обеспечить ежегодный рост экономики на 1,5%, а также создать порядка 20 тыс. рабочих мест, в том числе на стадии строительства 17 тыс., на стадии эксплуатации 3 тыс. рабочих мест.

«Уже в текущем году начнется реализация проекта по производству бутадиена и его производных мощностью до 340 тыс. тонн, а также будет принято инвестиционное решение по проекту «Полиэтилен» – одному из крупнейших проектов за всю историю страны с мощностью 1,2 млн тонн. Известно, что нефтегазохимическая отрасль дает высокий мультипликативный эффект – полимерное сырье становится основой для развития новых производств. В этой связи, требуются системные подходы по развитию данной отрасли», — отметил глава ведомства.

Для решения данной задачи министерством в июне будет утверждена «Дорожная карта по развитию нефтегазохимической промышленности на 2024 – 2030 годы», которая включает в себя мероприятия от обеспечения сырьем до выпуска конечной продукции. В целях стимулирования и поддержки нефтегазохимии прорабатывается вопрос разработки Закона «О нефтегазохимической промышленности».

По итогам 4 месяцев объем переработки нефти составил 5,9 млн тонн, или 105,4% к аналогичному периоду прошлого года. Производство нефтепродуктов составило 4,3 млн тонн, или 94% к аналогичному периоду прошлого года. 

В настоящее время увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях - 612 тыс. тонн, или 38 дней, бензина марки Аи-92 – 352 тыс. тонн, или 30 дней, бензина марки Аи-95 – 86 тыс. тонн, или 30 дней, запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов. Глубина переработки нефти и, следовательно, выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85% до 87%. 5 мая на Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме. Таким образом, улучшена ситуация на рынке ГСМ в сравнении с 2023 годом.

Вместе с тем, имеются планы по увеличению производства нефтепродуктов за счет расширения:

  • Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн тонн (2025 г.);
  • Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн тонн (2030 г.);
  • Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн тонн (2027 г.);
  • Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн тонн (2030 г.).

«Реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны», - отметил министр. 

#Правительство #Минэнерго #дорожная карта

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