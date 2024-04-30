В министерстве обороны чествовали рукопашников-медалистов

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Айман Аманжолова
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Глава оборонного ведомства генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с военнослужащими Сил специальных операций, успешно выступившими на этапе Кубка мира по рукопашному бою в Москве

фото: пресс служба МО РК

Военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил РК выступили в составе сборной Казахстана на состязаниях, где в двух дисциплинах силами померялись рукопашники из 27 стран.

Отметив роль рукопашного боя в боевой подготовке военнослужащих, генерал-полковник Руслан Жаксылыков поздравил спортсменов с успешным выступлением на престижном соревновании.

«Спорт для военного человека очень важен в плане профессиональной подготовки, а единоборства воспитывают такие важные для бойца спецназа качества, как смелость, упорство, сила воли и выносливость», – сказал министр обороны.

Напомним, по итогам трехдневных боев на татами в дисциплине «поединок» (полноконтактный бой с болевыми и удушающими захватами) в своих весовых категориях чемпионами стали военнослужащие войсковой части 20850 сержант Жандос Мадихиянов (57 кг) и старший сержант Арнат Наметов (62 кг).

В технике «самооборона», в которой участники использовали приемы защиты от разных видов нападения, в том числе от ножа и пистолета, в весовой категории 90 кг бронзовым призером стал военнослужащий войсковой части 32039 майор Нурдаулет Ержигитов.

Рукопашники, с достоинством представившие казахстанские Вооруженные силы в столице России, получили из рук руководителя оборонного ведомства ценные подарки.

#Спорт #Москва #МОРК

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