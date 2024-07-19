В Минпроме озвучили решение по утильсбору

Фото иллюстративное Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Напомним, 27 мая 2024 года в адрес министерства поступила петиция под названием «Народ РК против утильсбора и первичной регистрации». В соответствии со статьей 90-5 КоАп при министерстве 4 июня была создана рабочая группа по рассмотрению изложенных в петиции вопросов.

Был разработан план мероприятий заседаний рабочей группы, который включал посещение машиностроительных предприятий в городах Кокшетау, Алматы, Семей, Костанай, где были посещены заводы «КАМАЗ-Инжиниринг», «Kazrost Engineering Ltd.», «Казахстанская Агро Инновационная Корпорация», Hyundai Trans Almaty, Hyundai Trans Kazakhstan, «СемАЗ», Daewoo Bus Kazakhstan, «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан», «АгромашХолдинг KZ», «СарыаркаАвтоПром».

В ходе рассмотрения петиции ее автором и инициативной группой были озвучены доводы о том, что введение утилизационного сбора привело к уничтожению конкуренции и, как следствие, к резкому росту цен на автомобили, сельхозтехнику и спецтехнику, а также к устареванию парка автомобилей. Также в петиции заявлялось, что АО «Жасыл Даму» нарушает условия Экологического кодекса, не выполняя свои обязательства по утилизации.

Уполномоченные госорганы и организации выразили несогласие с доводами петиции и поступившими по ней комментариями.

Благодаря внедренному принципу РОП доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов в стране увеличилась с 2 % в 2016 году до 23% в 2023 году. С 2016 года по январь 2022 года ТОО «Оператор РОП» собрано 215 455 вышедших из эксплуатации транспортных средств (ВЭТС) и 3 507 вышедшей из эксплуатации самоходной сельскохозяйственной техники (ВЭССХТ), утилизировано 197 816 ВЭТС.

На сегодня Минэкологии разрабатывает новую программу утилизации ВЭТС и ВЭССХТ, которая предполагает возможность участия в ней всех субъектов предпринимательства, осуществляющих переработку черного металла, без монополии одного предприятия, то есть в конкурентной среде.

Утилизационный платеж в отношении автомобилей был введен в 2016 году после вступления Казахстана в ВТО и снижения импортной таможенной пошлины на новые автомобили с 30% до 15%, а также на автомобили, бывшие в эксплуатации, с 48% до 15%.

Сбор за первичную регистрацию является эффективным и правильным механизмом для обновления парка и регулирования ввоза старых и неэкологичных автомобилей. Для машин возрастом до 2-х лет сбор составляет 0,25 МРП (923 тенге). Он направлен на омоложение автопарка страны путем стимулирования спроса среди населения на приобретение новых автомобилей.

Утилизационный сбор направлен на решение экологических вопросов, при этом служит защитной мерой внутреннего рынка от транспортных средств, бывших в употреблении и не соответствующих экологическим требованиям, и косвенно способствует развитию отечественного производства.

Важно отметить, что установлены условия, направленные на поэтапный переход всех предприятий от крупноузловой сборки к мелкоузловой с использованием технологических операций по сварке и окраске кузова и кабины. К 2027 году планируется поэтапное увеличение доли производства автомобилей мелкоузловым методом до 50% от общего объема производства.

С момента введения утилизационного сбора в автомобилестроительную отрасль Казахстана были привлечены такие зарубежные компании как General Motors, KIA, Hyundai, JAC, Skoda, Yutong, Chery, GWM, Changan и другие. Инвестиции в автопром за 2018-2022 годы составили более 56,9 млрд тенге.

Планируется запуск новых проектов по расширению производства легковых автомобилей на действующих площадках. В 2023 году вложения в основной капитал в автомобилестроении составили 35,8 млрд тенге, рост ― в 3,5 раза в сравнении с 2022 годом.

За 2018-2022 годы налоговые поступления от автопроизводителей составили порядка 68,5 млрд тг. Только за 2023 год автопроизводителями уплачено 47,5 млрд тенге в виде налогов и др. обязательных платежей в бюджет, что превышает на 76% показатели 2022 года.

Согласно данным Бюро национальной статистики по состоянию на начало 2015 года (за год до введения утилизационного сбора и сбора за первичную регистрацию), парк легковых автомобилей в РК составлял 4 млн ед., из которых 72,5% (2,90 млн. ед) ― в возрасте более 10 лет и 8,2% (326 тыс. ед.) ― до 3-х лет.

На начало 2022 года (до снижения утильсбора на 50%) в парке легковых автомобилей доли перераспределились в положительную сторону. Доля автомобилей до 3-х лет увеличилась с 8,2% до 13,6%, а доля автомобилей старше 10 лет ― снизилась с 73% до 63%.

Однако меры по легализации транспортных средств негативно отразились на структуре автопарка в РК.

Утилизационный сбор на производимую сельскохозяйственную технику был введен в 2019 году и в 2020 году стал распространяться и на импортную технику. Платеж распространяется только на два из более чем тридцати видов сельскохозяйственной техники, ввозимых в Казахстан ― на тракторы колесные, зерноуборочные и силосоуборочные комбайны.

Благодаря выстроенной системе, при организации производства в Казахстане самоходной сельскохозяйственной техники, утилизационный сбор не входит в стоимость производимой техники. За счет средств, поступивших от утилизационного сбора, в целях обновления парка СХТ, для фермеров была запущена программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники, где было выделено 50 млрд тенге (65 млрд тенге с учетом микширования).

На рынке Казахстана для фермеров доступны все виды импортных и отечественных тракторов и комбайнов. Фермеры продолжают пользоваться высокотехнологичной техникой европейских брендов, но уже локализованных в РК. Подавляющее большинство фермеров предпочитает технику отечественного производства. Так, более 85% тракторов и более 78% комбайнов, реализуемых в Казахстане, являются отечественными.