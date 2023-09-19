В Минпросвещения ответили на слухи о закрытии казахской школы в Риддере

Образование, Скандалы
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В Казнете появились слухи о том, что в Риддере закрыли школу «Шанырак» с государственным языком обучения. Информацию опровергли как в управлении образования Восточно-Казахстанской области, так и в Министерстве просвещения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

Фото: stopfake.kz

Как сообщила руководитель управления образования ВКО Инесса Чернышева, школу «Шанырак» вовсе не закрыли. Здание учебного заведения в настоящее время пустует, потому что детей и педагогов временно перевели в другое, более комфортное помещение.

Это связано с тем, что старое здание остро нуждается в ремонте, проводить в нем уроки в этом учебном году было бы кране неудобно, пояснила она.

Информацию подтвердил и председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования Министерства просвещения РК Ернур Дауенов. На своей странице в Facebook он написал, что школа «Шанырак» временно переехала в здание школы №11.

«Для детей созданы все необходимые условия: безопасность, кормление и т. д. Это было организовано по просьбе родителей из-за нынешнего состояния здания школы «Шанырак».

Также он отметил, что в 2024 году будет завершено строительство нового здания в рамках проекта «Уютная школа», которое планируется передать школе «Шанырак».

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