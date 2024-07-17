Министр транспорта проехал по проблемной дороге страны

Министр транспорта Марат Карабаев посетил Актюбинскую область с рабочим визитом и проехал по одной из самых проблемных дорог страны «Актобе-Хромтау-Карабутак», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фото: Минтранспорта

«Дорога является одной из самых неудовлетворительных в нашей стране. На одном участке уже приступили к реконструкции. Это 30-ти километровый отрезок между Актобе и Хромтау. Здесь работает компания Sine Midas Stroy. В целом, пока не развернем работы по реконструкции на протяжении всей дороги, текущим ремонтом охватим самые разрушенные 66 километров, из них на 36 километрах работы уже завершили», - отметил Марат Карабаев.

Реконструкция на протяжении всего участка начнется в следующем году. До начала полной реконструкции здесь дорожники проводят текущий ремонт. Уже восстановлено несколько участков: между городом Актобе и селом Акжар; поселком Просторный и городом Хромтау; поселками Кудыксай и Богетсай; а также от поселка Богетсай до поселка Карлау.