Премьер-министр Алихан Смаилов представил коллективу Министерства труда и социальной защиты населения нового руководителя – Тамару Дуйсенову.

Глава Правительства подчерк­нул, что в настоящее время перед ведомством стоят масштабные задачи по реализации поручений Президента, данных в Послании народу Казахстана.

– Правительство должно выполнять социальные обязательства перед населением в полном объеме. Необходимо провести эффективную работу по реализации антикризисных мер, созданию новых рабочих мест, оказанию поддержки социально уязвимым гражданам, профилактике трудовых споров. Все поставленные задачи должны быть выполнены своевременно и качественно, – сказал Алихан Смаилов.

Он отметил, что Тамара Дуйсенова более 20 лет работала на ответственных руководящих долж­ностях в Министерстве труда и социальной защиты, внесла большой вклад в формирование трудовых отношений и укрепление социальной политики в стране.

– Тамара Босымбековна – один из самых опытных руководителей с деловой хваткой. Уверен, что новый министр оправдает доверие Главы государства и придаст дополнительный импульс работе министерства, – сказал он.

Тамара Дуйсенова родилась 11 января 1965 года. В 1987 году окончила Ташкентский институт народного хозяйства, по специальности «инженер-экономист», кандидат экономических наук.

Трудовую деятельность начала в 1988 году учителем средней школы по информатике в Южно-Казахстанской области. С 2014 по 2017 год работала министром здравоохранения и социального развития. В 2017–2018 годы – министр труда и социальной защиты населения РК.

С 5 мая 2020 года была помощником Президента РК – заведующим Отделом по контролю за рассмотрением обращений Администрации Президента РК, сообщает пресс-служба Премьер-министра.