В Минтуризма и спорта назначен новый вице-министр

Кадровые назначения

Мирас Тулебаев вернулся на должность вице-министра туризма и спорта

Фото: Пресс-служба Правительства

Постановлением Правительства Республики Казахстан Мирас Тулебаев назначен на должность вице-министра туризма и спорта. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства, передает Kazpravda.kz.

Мирас Тулебаев родился в 1986 году в Костанайской области. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова, Казахский национальный технический университет имени К. Сатпаева, Карагандинский государственный университет имени Е. Букетова и Академию государственного управления при Президенте Республики Казахстан.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в АО «Международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос», где работал главным специалистом Департамента корпоративного развития и стратегического анализа, а затем главным менеджером Планово-экономического департамента.

С 2010 года находится на государственной службе. В разные годы работал экспертом комитетов Министерства энергетики и минеральных ресурсов, Министерства индустрии и новых технологий, а также Министерства нефти и газа.

В 2014–2015 годах занимал должность заместителя руководителя управления индустриально-инновационного развития Кызылординской области, затем возглавлял управление предпринимательства и туризма региона.

В 2017 году работал заместителем директора Центра устойчивого развития столицы, после чего перешел в Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта, где до 2022 года возглавлял профильное управление.

В 2022–2023 годах занимал должность заместителя председателя Комитета индустрии туризма Министерства культуры и спорта.

С 2023 по 2025 год Мирас Тулебаев уже работал заместителем министра туризма и спорта Республики Казахстан. С апреля 2025 года до настоящего назначения занимал руководящие должности в частных структурах.

#Спорт #туризм #МТС

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