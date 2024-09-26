В Минюсте - новое назначение

Шолпан Абдреева назначена председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК
Приказом министра юстиции Шолпан Абдреева назначена на должность председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.
Она родилась в 1975 году в Астане. Окончила Высшую школу права «Адилет», Университет Турина (Италия).
Трудовую деятельность начала в 1994 году в Акмолинском городском народном суде.
В разные годы работала в структуре Агентства по стратегическому планированию и реформам, Министерства энергетики, индустрии и торговли, Министерства юстиции, Евразийской патентной организации.
В 2023 году – судья суда Астаны.
С мая 2023 года по настоящее время – директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.