В Минюсте - новое назначение

Кадровые назначения
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Шолпан Абдреева назначена председателем Комитета по правам интеллектуальной собственности МЮ РК

Фото: primeminister.kz

Приказом министра юстиции Шолпан Абдреева назначена на должность председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Она родилась в 1975 году в Астане. Окончила Высшую школу права «Адилет», Университет Турина (Италия). 

Трудовую деятельность начала в 1994 году в Акмолинском городском народном суде. 

В разные годы работала в структуре Агентства по стратегическому планированию и реформам, Министерства энергетики, индустрии и торговли, Министерства юстиции, Евразийской патентной организации. 

В 2023 году – судья суда Астаны.

С мая 2023 года по настоящее время – директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.

#назначение #Минюст

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