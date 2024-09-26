В Минюсте - новое назначение

Фото: primeminister.kz

Приказом министра юстиции Шолпан Абдреева назначена на должность председателя Комитета по правам интеллектуальной собственности ведомства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Она родилась в 1975 году в Астане. Окончила Высшую школу права «Адилет», Университет Турина (Италия).

Трудовую деятельность начала в 1994 году в Акмолинском городском народном суде.

В разные годы работала в структуре Агентства по стратегическому планированию и реформам, Министерства энергетики, индустрии и торговли, Министерства юстиции, Евразийской патентной организации.

В 2023 году – судья суда Астаны.

С мая 2023 года по настоящее время – директор Департамента по правам интеллектуальной собственности Министерства юстиции РК.