Министерство здравоохранения Республики Казахстан считает необходимым разъяснить распространяемую информацию о якобы предстоящем повышении стоимости лечения для населения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

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«Сообщаем, что данная интерпретация не соответствует действительности. Тарифы на медицинские услуги — это утвержденные государством суммы, которые оплачиваются медицинским организациям (поликлиникам, больницам) за лечение пациентов в рамках ГОБМП и ОСМС», - говорится в сообщении.

Фонд социального медицинского страхования проводит расчеты с лечебными учреждениями за оказанные медицинские услуги.

К примеру, если человек получил лечение как застрахованный в системе ОСМС или за счет гарантированного государством перечня услуг или ГОБМП, он сам ничего не платит. Но Фонд медстрахования за это лечение заплатит медорганизации по установленному тарифу — например, 50 000 тенге за операцию или 5 000 тенге за консультацию специалиста.

Поэтому повышение тарифов на медуслуги не означает рост стоимости лечения для населения, пояснили в Минздраве.

В ранее опубликованном пресс-релизе Министерства здравоохранения («Общественный совет Минздрава обсудил основные изменения в системе медстрахования» от 22.07.2025 г.) говорилось о том, что с 2026 года планируется повышение тарифов по девяти ключевым направлениям. Эти тарифы не пересматривались с 2020 года и не покрывают реальную себестоимость лечения.

В сообщении отмечалось, что актуализация тарифов проводится в целях компенсации реальной себестоимости медуслуг, устранения хронического недофинансирования стационарного сектора.

Также это важная планомерная работа для улучшения качества и доступности медпомощи, мотивации персонала.

Для граждан все услуги, включенные в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в пакет ОСМС, по-прежнему остаются бесплатными.

В случае неполного понимания информации, публикуемой на официальных ресурсах Минздрава, рекомендуется обращаться за разъяснениями в пресс-службу ведомства.