В мире мудрых слов

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Галина Вологодская

В Восточно-Казахстанской области библиотеки пополнили новинки книжной серии «Абай әлемі».

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В 2022–2023 годах в серию вошли книги, посвященные юбилеям известных писателей. К 125-летию классика казахской литературы Мухтара Ауэзова были изданы такие замечательные произведения, как «Қараш-қараш оқиғасы», «Қилы заман», «Көксерек», а также путевые заметки литератора. К 100-летию народного писателя Казахстана Азильхана Нуршаихова свет увидел его роман «Аңыз бен ақиқат». В этом году вышел сборник к 80-летию Оралхана Бокея, а также произведения Касыма Кайсенова к 105-летию писателя-фронтовика.

Всего за пять лет в серии «Абай әлемі» издано 95 книг общим тиражом почти 66 тыс. экземпляров. Флагманами ­проекта стали сборники произ­ведений Абая Кунанбайулы и Шакарима Кудайбердыулы. Поз­же серию пополнили исследования абаеведов, книги Федора Достоевского, написанные им в семипалатинский период, произведения к 130-летию казахского исполнителя Амре Кашаубаева, стихи и проза современных восточноказахстанских авторов.

Как подчеркнули в управлении культуры, все издания серии предназначены для биб­лиотек региона. Кроме того, читатели могут познако­миться с произведениями на сайте Областной библиотеки им. А. С. Пушкина и Казахской национальной электронной библиотеки – здесь размещены цифровые версии.

Проект «Абай әлемі» реали­зуется по инициативе руководства областной исполнительной власти с 2018 года. Его цель – популяризация произведений известных восточноказахстанских авторов, а также возвращение забытых имен и открытие новых молодых авторов. В целом в этом году на пополнение биб­лиотечных фондов из областного бюджета было выделено 24 млн тенге.

#ВКО #библиотека #книги #Абай әлемі

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