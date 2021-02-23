В МНЭ рассказали о мерах по формированию новой структуры экономики Казахстана
Жанат Тукпиев
Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев в ходе заседания Правительства рассказал о мерах по формированию новой структуры экономики Казахстана, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Правительство при реализации цели по обеспечению устойчивого и сбалансированного роста экономики будет ориентировано на следующие приоритетные направления работы. В первую очередь, будет реализовываться контрциклическая макроэкономическая политика для стимулирования деловой активности с обеспечением баланса между низкой инфляцией, стабильностью финансовой системы и ростом экономики", – сказал Иргалиев.
По его словам, будет сформирован принципиально новый институциональный каркас, который создаст условия для качественного и устойчивого развития экономики в условиях новой экономической реальности.
"Будут приняты меры по формированию новой структуры экономики, основанной на конкурентоспособном несырьевом секторе, встраивании в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости", – отметил министр.
Диверсификация экономики, с его слов будет проводиться через раскрытие потенциала агропромышленного комплекса, индустриализацию с учетом перехода на косвенные инструменты поддержки бизнеса для стимулирования развития эффективных предприятий, а также через проведение качественной цифровизации.
"Для запуска нового инвестиционного цикла в рамках таргетированного привлечения инвестиций будет осуществляться прямая работа с держателями капиталов на каждом этапе цепочки добавленной стоимости", – сказал он.
В заключение Иргалиев добавил, что будет обеспечено проведение проактивной внешнеторговой политики, направленной на поддержание сбалансированности платежного баланса.