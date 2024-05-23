В MNU прошла стратегическая сессия по разработке концепции развития юридического образования

С 21 по 23 мая 2024 года Maqsut Narikbayev University стал площадкой для сессии, организованной Учебно-методическим объединением по направлению подготовки «Право»

Фото: пресс служба Maqsut Narikbayev University

В Maqsut Narikbayev University состоялось открытие Стратегической сессии по разработке Концепции развития юридического образования в рамках УМО по направлению «Право», организованной Комитетом высшего и послевузовского образования. Данная сессия была посвящена обсуждению и разработке новой Концепции развития юридического образования в Казахстане.

Целью Стратегической сессии является создание единой Концепции, которая будет определять основные направления и приоритеты развития юридического образования на ближайшие годы.

В работе сессии приняли участие ведущие специалисты в области права, представители академического сообщества, эксперты образовательной сферы и государственных органов, а также представители 52 вузов и ведомственных учебных заведений: Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре РК, Академии правосудия при Высшем Судебном Совете РК и Карагандинской академии МВД РК.

«У нас миссия звучит так - мы, все, кто здесь находится, в университете, служим людям, обществу, предоставляя качественное, доступное образование. Это наша миссия. Мы считаем, что мы здесь находимся не просто так. В будущем наши студенты будут применять свои знания и умения на благо общества», - сказал председатель УМО по направлению «Право» Талгат Нарикбаев.

Гульжан Джарасова, заместитель председателя КВПО МНВО РК, в своем выступлении сказала, что документ, который они разработают в течение трех дней сессии, будет представлен Республиканскому учебно-методическому Совету на утверждение в июне. Она также отметила, что этот документ станет настольной книгой для каждого вуза, который взял на себя ответственность за подготовку кадров для отрасли права.

В рамках сессии участники обсудиливсе ключевые проблемы и вызовы, стоящие перед системой юридического образования, а также предложат конкретные шаги для их решения. Особое внимание было уделено вопросам повышения качества юридического образования, модернизации образовательных программ и внедрению инновационных методов обучения.

«Я думаю, что за эти три дня вы продуктивно провели время, плодотворно поучились и поработали, обменялись мнениями и разработали проектный документ, который отражает все ваши идеи и определяет дальнейшие пути развития», - обратилась к участникам председатель КВПО МНВО РК Кобенова Гульзат Избасаровна по завершению сессии.

По результатам сессии участникам были вручены сертификаты о прохождении сессии, подписанные председателем КВПО МНВО РК.

Итоги Стратегической сессии будут учтены при формировании окончательной версии Концепции, которая станет важным документом для развития юридического образования в стране.