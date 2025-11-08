О региональной политике государства в предстоящий бюджетный цикл и планомерном устранении все еще имеющихся дис­пропорций развития «Казахстанской правде» рассказал ведущий специалист Института экономических исследований Габит Матаев.

Фото: gov.kz

– Габит Мустафаевич, важнейшим условием достижения стратегичес­ких целей, поставленных Главой государства, выступает равномерное социально-экономическое развитие регионов. Но, к сожалению, до сих пор существуют большие диспропорции в их положении. В чем, на Ваш взгляд, кроется причина?

– Причина – в исторически сложившихся неравномерностях в размещении производительных сил и инфраструктуры, которые в советский период концентрировались в отдельных индуст­риальных центрах. Тогда как сельские периферийные территории оставались преимущественно аграрными и слабо урбанизированными.

После перехода к рыночной экономике названные различия усилились. Это связано со стартовыми условиями, которыми обладали регионы, и их потенциалом. Те из них, что имели хорошую сырьевую базу, развитую инфраструктуру, смогли привлечь инвес­тиции и обеспечили более высокий уровень занятости людей и их доходов. В то же время аграрные регионы столкнулись с экономическими проблемами и впоследствии – с оттоком населения.

Следует сказать, что усугубил дис­пропорции еще и такой фактор, как ограниченность ресурсов местной исполнительной власти. У нее не хватает собственных средств для развития инфраструктуры и экономики. Добавьте к этому еще и низкий уровень таких факторов, как человеческий капитал, доступ к образовательным услугам, здравоохранению, навыки имеющейся рабочей силы…

Еще есть проблема транспортной и цифровой связанности отдельных территорий с крупными экономичес­кими центрами. В совокупности все эти факторы формируют различия в уровне социально-экономического развития, требующие системного подхода к выравниванию возможностей регионов через инструменты региональной политики и межбюджетного регулирования.

– Какие меры принимаются государством для устранения сущест­вующих диспропорций?

– В Казахстане принимается целый комплекс мер, направленных на инфраструктурное, экономическое и социаль­ное выравнивание уровня развития территорий. В частности, с 2019 года действует проект «Ауыл бесігі», в рамках которого улучшается инфраструктура сел.

Перед этим были исследованы социально-экономическое положение, тенденции и перспективы существую­щих сел страны, из них отобраны 3 500, имею­щих устойчивый потенциал развития. В настоящее время там осуществляется строительство объектов образования, здравоохранения, культуры, спорта, инженерной инфраструктуры, сетей, автомобильных дорог.

В целях поднятия уровня экономики регионов государством принимаются меры по развитию производственной и индустриальной инфраструктуры областей с учетом их специфики и специализации. Это в том числе конкретные адресные проекты по развитию моногородов. Поставлена задача по индустриализации аграрных регионов, модернизации структуры экономики промышленных центров, обеспечению транспортной связанности.

– Любые проекты означают инвес­тиции. Что изменится в инвестиционной политике государства по отношению к регионам?

– В текущем году в Казахстане осуществлена увязка региональных стандартов с бюджетным планированием. Следует сказать, что такой порядок действует с 2019 года и устанавливает определенный набор стандартов в зависимости от административного статуса конкретного населенного пункта: от сел до городов республиканского значения.

Начиная с бюджетного цикла

2026–2028 годов грядут большие перемены. Теперь бюджетное планирование будет увязываться с показателями регио­нальных стандартов. Это означает, что государство станет направлять больше средств в отстающие в инфраструктурном плане регионы. Внутри них акцент будет делаться на те районы и моногорода, где имеются проблемы в сфере развития социальной инфраструктуры.

Реализуются меры по стимулированию предпринимательской активности как в городах, так и в селах. С 2019 года начат проект «Ауыл аманаты», который направлен на повышение доступности финансовых средств для сельских жителей и производственных кооперативов. Обеспечивая доступность займов, государство преследует цель – создать рабочие места, повысить уровень доходов и тем самым сократить разницу между городом и селом. Для достижения наз­ванных целей в отстающие регионы будет направляться больше средств.

Действует ряд отраслевых программ и по линии различных министерств. Имеются в виду проекты развития сельского здравоохранения, цифровизации, сферы образования. В целом все названные меры призваны дать хороший эффект.