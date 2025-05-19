В результате крушения парома в Нигерии погибло 37 человек
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По предварительным данным, причиной трагедии стала перегрузка судна.
Паром потерпел крушение на реке Нигер в юго-западной части Нигерии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия
«Авария с лодкой произошла 15 мая. Торговцы закрыли рынок в Гбаджигбо и возвращались в свои общины в штате Нигер, когда произошел трагический инцидент», — уточнили в материале новостного портала Cable со ссылкой на местные власти.
По предварительным данным, причиной трагедии стала перегрузка судна. На месте крушения продолжается поисково-спасательная операция. Власти пока не уточняют, сколько человек находились на борту во время происшествия.
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