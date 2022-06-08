Таксист обокрал квартиру пьяного пассажира в Нур-Султане

Сотрудниками полиции района "Байконыр", по подозрению в совершении квартирной кражи задержан 41-летний гражданин Таджикистана, занимавшийся частным извозом на территории столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

"В полицию обратился житель города, который рассказал, что накануне был в гостях, где употреблял спиртные напитки. В 23.00 часов он вызвал такси, чтобы доехать до своего дома. Доехав до указанного адреса, водитель такси попросил у клиента попить воды и зашел с ним в квартиру, где пьяный пассажир уснул. Воспользовавшись его состоянием, водитель начал обыскивать квартиру. Добычей таксиста стали сотовый телефон, планшет марки "Самсунг" и 100 тысяч тенге. Не погнушался он и вещами хозяина дома, прихватив с собой кроссовки и шлепанцы", - рассказали в ДП.

В отношении подозреваемого проводится досудебное расследование. Задержанный дал признательные показания, вещественные доказательства изъяты и возвращены владельцу, сообщили в пресс-службе.

Проводится проверка его причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы, добавили в полиции.