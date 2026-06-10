В объективе – детство

Культура
Екатерина Бескорсая
cобственный корреспондент по Павлодарской области

В павлодарском Доме-музее Д. П. Багае­ва представлена первая персональная выставка фотографа Юлии Руссу.

фото автора

В экспозиции «Дети Павлодара» собраны 50 работ, созданных автором с 2013 года: кадры городских дворов и улиц, прогулок на набережной Иртыша, семейного общения и отдыха. Семейный фотограф Юлия Руссу признается: главная особенность работы с детьми заключается в том, что здесь невозможен жесткий сценарий.

– Съемка детей – это план без плана. Очень важно не обозначать четких рамок, потому что настоящие эмоции невозможно поставить специально, – отмечает она.

Именно поэтому на выставке нет классических студийных снимков. Автор делает акцент на живой репортажной фотографии, когда ребенок остается собой, а фотограф только успевает поймать настроение. А еще Юлия уверена, что при нынешнем ритме жизни, когда каждый день наполнен событиями, особенно важно сохранять воспоминания.

– Не стоит надеяться на память. Фото­графии нужны, чтобы сохранить яркие моменты и затем рассказать о них своим детям, когда они вырастут, – говорит она.

Дом-музей Багаева многие годы сотрудничает с фотографами Казахстана, сохраняя историю через объектив и открывая новые имена. Как отметила руководитель музея Надежда Бектурганова, среди посетителей всегда много детей, поэтому выставка органично вписалась в пространство музея.

– Экспозиция намеренно построена на контрасте. Живая, динамичная и концептуальная цифровая реальность нового века интегрирована в пространство классического музея. На фотографиях – сегодняшние дети, их внутренняя свобода, непосредственность, характер, – говорит Надежда Бектурганова.

Видеооператор и фотограф с многолетним стажем Александр Крашенников отметил, что работа с детьми всегда считалась одним из самых сложных направлений. Он вспомнил, что раньше операторам обычно выдавали кинопленку в соотношении один к двум, то есть на минуту сюжета – расходник на две минуты записи. Но если предстояло снимать детей, запас увеличивали до одного к четырем.

– Все понимали, что детей снимать намного сложнее. Нужно не просто нажать кнопку – нужно поймать момент, раскрыть ребенка, – рассказывает Александр Крашенников. – И Юлии Руссу это удалось: ее фотографии получились живыми и сделанными от сердца.

#дети #Павлодар #выставка #фотограф

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