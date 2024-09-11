В области Жетісу четвертые сутки ищут пропавшего малыша

По словам матери, она отлучилась на несколько минут, а когда вернулась, ребенка уже не было

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В селе Коксу, расположенном в области Жетысу, уже четвертые сутки продолжаются поиски трехлетнего ребенка, пропавшего 7 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Almaty.tv

На момент исчезновения Алдияр был одет в белый свитер и черные брюки. Рост мальчика составляет около 60-65 сантиметров, у него светло-каштановые волосы. Известно, что ребенок имеет проблемы со здоровьем, что делает его нахождение особенно важным.

На данный момент в поисках участвуют около 400 человек. Среди них: 80 сотрудников Департамента полиции, 100 военнослужащих Национальной гвардии, 15 человек из ДЧС, 15 человек из местных исполнительных органов.

К поисковым работам также активно присоединились волонтеры, прибывающие из различных районов области.