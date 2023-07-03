В обществе должны строго соблюдаться закон и порядок

В расширенном заседании коллегии МВД под председательством Главы государства Касым-Жомарта Токаева приняли участие руководители Администрации Президента и государственных органов, члены коллегии МВД и руководящий состав центрального аппарата, руководители территориальных департаментов полиции и участковые инспекторы из всех регионов страны.

В системе государственного управления Министерству внутренних дел отведена особая роль, подчеркнул Глава государства, обращаясь к участникам заседания. То, насколько успешно ведомство выполняет стоящие перед ним задачи, такие как охрана общественного порядка, борьба с преступностью, напрямую влияет на безопасность граждан и государства в целом.

– Служба в правоохранительных органах – очень непростое дело, зачастую приходится работать и днем и ночью. В вашей работе есть и риски и угрозы. Вы круглые сутки находитесь на страже порядка – это требует высочайшей самоотверженности и выносливости. Те, кто попал в беду, в первую очередь обращаются за помощью в полицию, ведь вы являетесь представителями государства и власти. Люди верят, что вы защитите их. Другими словами, на вас постоянно лежит огромная ответственность, – сказал Президент.

Он отметил, что в свою очередь общество и государство должны всячес­ки поддерживать стражей порядка. Профессия полицейского должна стать одной из самых уважаемых в обществе, а сами сотрудники полиции должны честно и безупречно служить своей стране и народу.

Поэтому особое внимание следует уделять совершенствованию работы органов внутренних дел. В настоящее время, как напомнил Глава государства, внедряется сервисная модель деятельности полиции. Запуск пилотных проектов позволил оптимизировать деятельность подразделений, которые тесно взаимодействуют с гражданами. Приняты конкретные меры, направленные на внедрение принципа «Полиция в шаговой доступности».

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что набранные темпы снижать нельзя. Необходимо, чтобы обычные граждане видели конкретные результаты и положительные изменения от проводимой в работы.

Кроме того, по мнению Главы государства, в фокусе особого внимания должно быть и досудебное производство, представляющее собой отдельный вид государственной службы в правоохранительной сфере со своим внутренним уставом и правилами.

Правовая грамотность

Говоря о конкретных задачах, стоящих перед правоохранительными органами, Президент особо подчеркнул необходимость решительной борьбы с мошенниками.

– Люди несут большой ущерб от действий аферистов, поэтому никаких поблажек в их отношении не должно быть, – заявил Касым-Жомарт Токаев. – Например, недавно одна турфирма, занимающаяся организацией паломничества, обманула группу законопослушных граждан. Ни в чем не повинные люди оказались в полицейском участке в Саудовской Аравии. Незаконные действия такого рода мошеннических компаний наносят большой ущерб здоровью наших граждан, их моральному состоянию и репутации страны в целом. Здесь, конечно, имеет место и правовая неграмотность людей. Теперь наше государство в лице МИД должно оказать им максимальную поддержку. А МВД необходимо привлечь руководство и сотрудников мошеннической компании к ответственности в соответствии с законом. Если мы хотим построить Справедливое общество, нам предстоит решить подобные проблемы, – отметил он.

Повышение правовой грамотности людей – это также работа, которую должны активно вести в том числе правоохранительные структуры. По мнению Президента, высшие должностные лица полиции должны посещать школы и университеты, разъясняя подрастающему поколению необходимость следования законам и последствия их нарушения.

– Подрастающее поколение плохо знает законы и зачастую до конца не осознает важность их неукоснительного соблюдения. Последствия такой юридической безграмотности могут быть очень серьезными. Я всегда говорю о том, что в стране должно господствовать верховенство закона, только в таком случае в обществе будет порядок. Сотрудники полиции должны доносить эту простую истину до граждан, особенно молодежи, – подчеркнул Глава государства.

Цифровизация и дебюрократизация

Президент отметил, что, когда люди обращаются к государству в сложной ситуации, когда им нужна помощь в защите законных прав, конституционных свобод и частной собственности, когда они ищут справедливость – на их заявления нужно реагировать максимально оперативно и профессионально.

– Однако огромный вал жалоб говорит о том, что с этим у правоохранительной системы пока имеются проблемы. Люди годами обивают пороги различных инстанций, не получая четких ответов, тщетно пытаясь добиться правды, – констатировал Касым-Жомарт Токаев.

В этой связи он дал поручение наращивать цифровизацию в системе МВД на всех участках, во всех регионах, поскольку это очень серьезный инструмент прозрачности работы полицейских и достижения эффективности. Также по заданию Президента Комиссия по реформе правоохранительной системы подготовила проект закона об оптимизации уголовного и уголовно-процессуального законодательства: он разработан в интересах граждан, обращающихся в правоохранительные органы за помощью, и призван облегчить работу дознавателей и следователей, освободив их от бесполезных дублирующих процедур и избыточного документооборота.

– Избавление от излишней бюрократии сэкономит ваши время и силы, чтобы вы могли сосредоточиться на реальном решении насущных проблем людей, – заявил Глава государства. – Нашим гражданам нужны не формальные отчеты, а ощутимые изменения в вашей работе и конкретные результаты. Именно в этом заключается суть сервисной модели, ключевые подходы которой должны быть внедрены во все аспекты и сферы вашей деятельности.

Безопасность в семье...

Особое внимание Президент поручил уделить повышению эффективности работы по профилактике семейно-бытового насилия.

– Статистика неутешительная. За последние два с половиной года домашними агрессорами совершено 300 убийств. Зарегистрировано 878 фактов причинения тяжкого и 808 фактов – среднего вреда здоровью. К административной ответственности за правонарушения в этой сфере привлечено более 37 тысяч лиц, – привел цифры Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходима комплексная профилактическая работа, в которой основная роль отводится участковым инспекторам полиции.

– Как показывает практика, при принятии своевременных мер большинство преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, можно избежать, а это значит – сохранить чью-то жизнь и здоровье. В конце концов от этого зависит моральное состояние нашего общества. Общество ожидает от вас эффективной и планомерной работы по противодействию семейно-бытовому насилию. Данный вопрос критически важен для построения справедливого государства. Корни многих социальных болезней, в том числе и преступности, зачастую берут начало в неблагополучных семьях, в которых атмосфера насилия деформирует сознание и психику детей. Поэтому органы правопорядка могут и должны играть ключевую роль в трансформации системы ценностей и моделей поведения людей, то есть роль МВД ни в коем случае нельзя преуменьшать. Ваш вклад должен быть абсолютно значимым, – заявил Глава государства.

...и на дорогах

Еще один важный вопрос, который правоохранительным органам всегда нужно держать в фокусе внимания, – это повышение уровня дорожной безопасности.

– За последние три года количество дорожно-транспортных происшествий выросло на 9%. В них погибло свыше 6,5 тысячи граждан, более 55 тысяч получили травмы. Вдумайтесь в эти цифры, – сказал Президент, обращаясь к участникам коллегии. – По сути, мы ежегодно теряем крупные населенные пункты. Это настоящая трагедия для нашей страны. Мы всегда и везде заявляем, что жизнь и здоровье людей – самое главное. Поэтому нужно принимать системные меры для исправления сложившейся ситуации.

В первую очередь, подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, следует обратить внимание всех граждан на неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. По озвученным им данным, только в 2023 году по вине пешеходов произошло 164 ДТП, в которых погибли 24 человека и травмированы 142.

Он отметил, что удручающая статистика аварий говорит о том, что уровень дорожной безопасности не соответствует динамике автомобилизации – это касается как дорожной инфраструктуры, так и организации работы служб, которые за эту безопасность отвечают.

Президент также отдельно подчеркнул, что необходимо на практике обеспечить безопасное использование новых видов транспорта. Закон, регламентирующий порядок использования электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности, был принят на прошлой неделе, теперь важно, чтобы он работал.

– Ситуацию на дорогах усугубил также беспорядочный ввоз в страну иностранных машин, которые ездили без должной регистрации, – продолжил Глава государства. – Их водители грубо, а зачастую и безнаказанно, нарушали правила дорожного движения. Чтобы вернуть их в правовое поле, по моему поручению проводится легализация этих автомобилей. Работа проводится, сделано немало. Но надо продолжать. Самое главное – не повторять ошибки, – добавил он.

По словам Касым-Жомарта Токаева, причина массового ввоза в страну таких машин кроется в непродуманных решениях уполномоченных государственных органов, ранее допущенных ошибках (в том числе и МВД). Более того, как акцентировал Президент, образовались криминальные схемы ввоза иностранных автомашин и постановки их на учет с участием сотрудников полиции.

Подобным беззакониям, бросающим тень на всю правоохранительную систему, не должно быть места в справедливом и правовом государстве. Поэтому правоохранительным органам в тесном партнерстве с профильными специалистами и гражданскими активистами нужно предметно заниматься этим вопросом, заявил Глава государства.

Нулевая терпимость к правонарушениям

Огромную опасность для государства и общества представляют организованные формы преступности. Как подчеркнул Президент, и казахстанский опыт, и события, произошедшие в геополитическом окружении, показывают исключительную важность бескомпромиссной борьбы с организованными преступными группировками.

– Не может и не должно быть никаких закулисных договоренностей, соглашательских сделок, заигрываний и прочих так называемых оперативных игр с организованным криминалитетом. Тем более нельзя героизировать криминалитет. В свое время великий Абай сказал: «Күшік асырап, ит еттім, ол балтырымды қанатты. Біреуге мылтық үйреттім, ол мерген болды, мені атты». Мы на примере недавних событий убедились, что криминалитет в конечном счете разворачивает острие своих атак против государства и законопослушных граждан, пытается ставить политические условия, диктовать свою волю, – сказал Президент. – Необходимо провести четкую грань между соблюдением закона и правонарушениями. Вновь повторю: в обществе должны строго соблюдаться Закон и Порядок. Только тогда мы сможем говорить о развитии и прогрессе страны. Это аксиома.

Борьба с преступностью, указал Глава государства, должна быть бескомпромиссной, и ни одно нарушение не должно оставаться безнаказанным. С нарушителями порядка следует говорить строго с позиции закона. В то же время сотрудники полиции должны с уважением относиться к законопослушным гражданам.

Также Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что в ходе следственных действий абсолютно недопустимо применение насилия, пыток и других запрещенных методов. Каждый страж порядка должен это четко усвоить.

– Только неукоснительное следование этим требованиям в повседневной работе может обеспечить высокое доверие населения. При этом и со стороны граждан должно проявляться уважение к сотрудникам правоохранительных органов. В глазах общества полиция должна восприниматься как надежная защита, опора, сила, предотвращающая преступления и обеспечивающая четкое исполнение закона. Однако приходится с сожалением констатировать, что сегодня имидж и авторитет полиции среди населения не соответствуют этому идеалу. Такие действия, как неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, угрозы или применение силы в их отношении, должны решительно пресекаться. Нарушители закона не должны оставаться безнаказанными, – вновь акцентировал Президент.

Он обратил внимание, что во взаимодействии с гражданами стражи порядка должны проявлять сдержанность, не допускать грубости, достойно себя вести, уметь грамотно говорить, четко знать законы и быть готовыми разъяснять их населению простым, доступным языком. Только так, уверен Глава государства, можно наладить партнерство и взаимопонимание между полицией и гражданами.

– Безусловно, в офицерском корпусе немало профессионалов, верных присяге. Именно такие сотрудники служат примером для других, особенно для молодежи. Лучшим сотрудникам следует оказывать поддержку. Общество должно знать имена офицеров и сержантов, проявивших мужество и героизм. Это задача профильного ведомства и средств массовой информации, – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Он также напомнил, что государство уделяет особое внимание деятельности органов внутренних дел. Неоднократно повышалась заработная плата. Увеличилось количество работников, получающих жилищные компенсации, – сейчас их 38 тыс. человек. Оказывается поддержка Национальной гвардии. Ежегодно выделяются значительные средства на укрепление материально-технической базы, внедряются инновационные технологии.

Поддержка, как пообещал Президент, будет продолжена, поскольку все это необходимо для обеспечения безопасности граждан и укрепления общественного порядка.

Проблемы и решения

На заседании коллегии министр внутренних дел Марат Ахметжанов выступил с докладом о решении таких проблем, как наркомания, торговля людьми, бытовое насилие. Он также отчитался о мерах по профилактике и борьбе с преступностью, реформах в правоохранительных органах.

Комментируя доклад министра, Глава государства назвал борьбу с наркоманией и наркобизнесом серьезной проблемой, которую необходимо безотлагательно решать правоохранительным органам. В завершение заседания коллегии МВД Президент вновь высказался по вопросу борьбы с мошенничеством и указал на важность ведения превентивной работы в этом направлении.

Кроме того, с докладами выступили начальник департамента полиции города Астаны Марат Тулебаев, начальник департамента полиции города Алматы Арыстангани Заппаров, начальник департамента полиции Карагандинской области Санжар Адилов.

До начала заседания Касым-Жомарту Токаеву были презентованы цифровые проекты, используемые в полицейской деятельности. В частности, ему было доложено о внедрении цифровых технологий, призванных оптимизировать решение таких важных задач, как борьба с киберпреступностью и наркопреступностью, дактилоскопическая регистрация, профилактика семейно-бытового насилия, легализация транспортных средств и подача онлайн-заявлений о ДТП в страховые компании.

Так, например, представленный Главе государства проект «Дактилоскопическая регистрация» позволяет гражданам самостоятельно документироваться, что сокращает время оформления документов. От фактов незаконного документирования защищает внедренная при фотографировании технология распознавания лица. Обязательная дактилоскопическая регистрация, которая будет осуществляться при выдаче документов, удостоверяющих личность, внедряется с 1 января 2024 года.

В проекте по противодействию наркопреступности, также продемонстрированном Президенту, используются информационно-аналитические программы, которые предоставляют визуально развернутые схемы преступных связей, телефонных переговоров и денежных перечислений. В результате проведенных мероприятий в настоящее время было заблокировано 2 300 наркосайтов; выявлено 1 300 наркопреступлений; изъято свыше шести тонн наркотиков.

Кроме того, Главе государства была представлена новая форма Национальной гвардии и туристической полиции.