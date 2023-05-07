В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном

От природного пожара пострадало садовое товарищество в Рудном, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДЧС Костанайской области.

Фото пресс-службы ДЧС Костанайской области

ЧП произошло 6 мая, в 13:06, в 7 км от г. Рудного.

Огонь с сухой травы на территории садового общества № 2 перекинулся на дома.

Из-за жаркой погоды и сильного порывистого ветра, который раздувал пламя, спасателям пришлось непросто. К тому же захламления на узких дачных улицах затрудняли проезд пожарной техники.

Площадь пожара достигла 2,1 га.

От огня пострадало 20 нежилых дачных домов.

В 19:23 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.