В огненном плену сгорело 20 дачных домов в Рудном
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От природного пожара пострадало садовое товарищество в Рудном, передает Кazpravda.kz со ссылкой на официальный сайт ДЧС Костанайской области.
ЧП произошло 6 мая, в 13:06, в 7 км от г. Рудного.
Огонь с сухой травы на территории садового общества № 2 перекинулся на дома.
Из-за жаркой погоды и сильного порывистого ветра, который раздувал пламя, спасателям пришлось непросто. К тому же захламления на узких дачных улицах затрудняли проезд пожарной техники.
Площадь пожара достигла 2,1 га.
От огня пострадало 20 нежилых дачных домов.
В 19:23 пожар удалось ликвидировать. Пострадавших нет.