В Ордабасы запустят предприятие по выработке 14 тыс. тонн мучной продукции в год

Экономика
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Здесь будут выпускать 10 видов макаронных изделий и лапшу быстрого приготовления, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Туркестанской области

В селе Боржар Ордабасинского района ведется строительство предприятия по производству 14 тыс. тонн мучной продукции в год. Производственное объединение TOO "Keruen Products" выпустит 10 видов макаронных изделий и лапшу быстрого приготовления, трудоустроятся 120 человек. Ожидается, что данный производственный проект, расположенный на общей площади 5,5 га, после его запуска увеличит объем доходов местного бюджета.

Для ознакомления со строительством объекта, который окажет существенное влияние на экономику региона, аким района Азат Оралбаев специально посетил объект и дал положительную оценку работе. Также Азат Абдигалиулы курировал строительные работы Дома культуры на 250 мест в селе Бадам.

Также вместе с ответственными специалистами были изучены вопросы строительства тротуара по улице Абая в селе Уялыжар, укладки асфальта по улице Сатбай Болыс, установки трансформатора в населенном пункте Кайнар. Он проследил ход строительства школы на 200 мест в селе Ынтымак, сделал замечания по ряду недостатков в работе и дал конкретные поручения ответственным работникам.

#Ордабасы #лапша #мучные изделия

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