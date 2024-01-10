В Павлодаре из-за штормового ветра упала главная елка города

В настоящее время городскими службами ведется работа по ее демонтажу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: акимат Павлодара

Сегодня в Павлодарской области действует штормовое предупреждение - метель, ветер с порывами до 30 м/с и более.

Отметим, что не так давно в соцсетях павлодарцы делились фотографиями, на которых был отмечен небольшой крен елки.

В этом году именно эту конструкцию устанавливали впервые – на ее покупку и первичный монтаж из городского бюджета выделили 52 млн тенге. На помощь подрядчикам в декабре пришли даже спасатели, которые предоставляли пожарную лестницу.

В акимате Павлодара добавили - елка будет демонтирована и определена на хранение. Основная ее конструкция не повреждена, деформирована лишь часть элементов, которые восстановят. Елка будет использована и в дальнейшем.