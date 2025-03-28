В Павлодаре руководство реабилитационного центра взимало плату с детей за соцуслуги
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Руководитель центра заключал мнимые договора, на основании которых дети с инвалидностью на протяжении длительного времени оплачивали центру за предусмотренные за счет бюджетных средств услуги
Прокуратурой города Павлодар выявлены факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
На сегодня законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесен ущерб в размере 7,6 млн тенге.
По факту мошенничества Управлением полиции города Павлодар начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия.