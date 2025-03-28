В Павлодаре руководство реабилитационного центра взимало плату с детей за соцуслуги

Мошенничество,Коррупция
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Венера Баталова
корреспондент

Руководитель центра заключал мнимые договора, на основании которых дети с инвалидностью на протяжении длительного времени оплачивали центру за предусмотренные за счет бюджетных средств услуги

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Прокуратурой города Павлодар выявлены факты незаконного взимания руководством одного из реабилитационных центров, финансируемого из местного бюджета, платы за оказание специальных социальных услуг лицам с инвалидностью, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

На сегодня законным представителям несовершеннолетних в совокупности нанесен ущерб в размере 7,6 млн тенге.

По факту мошенничества Управлением полиции города Павлодар начато досудебное расследование по статье 190 Уголовного кодекса, проводятся следственные мероприятия.

#дети #коррупция #инвалидность #соцуслуги

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