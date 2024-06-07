В Павлодарской области выявлен виновник лесного пожара

Сообщается, что виновных установили с помощью видеонаблюдения системы раннего обнаружения пожаров.

Устройства позволяют круглосуточно дистанционно контролировать ситуацию на территории лесного массива природного резервата, также в обзоре наблюдения находятся населенные пункты.

«Выяснилось, что несовершеннолетние лица из- за неосторожного обращения с огнём допустили пожар. Огнеборцы оперативно потушили пожар, площадь составила 0,01 га. Законные представители несовершеннолетних привлечены к адмответственности в размере 20 МРП, материалы переданы в суд», – рассказали в ведомстве.