В Перу ввели режим ЧС в связи с ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре

Происшествия, Здравоохранение, В мире
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Режим продлится 3 месяца.

Фото © AP Photo/ Martin Mejia

Власти Перу ввели общенациональный режим ЧС в сфере здравоохранения в связи с необычным ростом числа случаев синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщил официальный правительственный вестник - газета "El Peruano", передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС.

Как указал министр здравоохранения страны Сесар Васкес Санчес, в первую очередь это позволит властям провести срочную закупку 5 тыс. ампул иммуноглобулина, необходимого для лечения таких случаев.

"После объявления режима ЧС Минздрав и национальный центр снабжения стратегическими медицинскими ресурсами смогут закупить иммуноглобулины, которые являются дорогостоящими и ранее не могли быть приобретены, поскольку не входят в перечень жизненно важных препаратов", - цитирует его издание.

Этих запасов, как полагает министр, должно хватить на обеспечение пациентов необходимым бесплатным лечением на срок до двух лет.

Режим продлится 90 дней.

По данным Минздрава, по состоянию на май текущего года в стране было выявлено около 190 случаев синдрома Гийена-Барре, из которых 4 привели к летальному исходу. Местные инфекционисты пока не смогли установить причины распространения синдрома, который приводит к прогрессирующей потере чувствительности и работоспособности верхних и нижних конечностей, пишет "Перуано".

Есть мнение, что вспышка связана с инфекцией желудочно-кишечного тракта, поскольку у некоторых пациентов потере чувствительности конечностей предшествовали соответствующие симптомы, проявлявшиеся в течение нескольких недель.

Синдром Гийена-Барре представляет собой редкую аутоиммунную болезнь, при развитии которой антитела начинают атаковать миелиновую оболочку периферийных нервных клеток. Ее повреждение приводит к тому, что больной частично теряет контроль над мышцами в конечностях, а в тяжелых случаях проблемы возникают и в работе дыхательных мышц. Точные причины развития синдрома Гийена-Барре пока неизвестны, однако в большинстве случаев он возникает после различных бактериальных и вирусных инфекций. Год назад медики обнаружили первые полноценные свидетельства того, что он может возникать после заражения SARS-CoV-2. Они также установили, что некоторые вакцины от COVID-19 повышают частоту его развития, отмечает информагентство.

#инфекция #ЧС #заболевание #Перу #вирус

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