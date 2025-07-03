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Старший оперуполномоченный организационно-контрольного управления Департамента экономических расследований по Северо-Казахстанской области Тимур Жармагамбетов провёл содержательный диалог с представителями этнокультурных объединений Ассамблеи народа Казахстана и коллективом КГУ «Қоғамдық келісім». В центре внимания — современные тенденции в сфере финансовой безопасности, методы противодействия мошенничеству и укрепление правовой культуры в обществе.

Следование принципам «Закон. Порядок. Безопасность» сегодня становится важнейшим ориентиром в условиях глобальных вызовов. Это не только требование времени, но и основа устойчивого и защищённого общества, способного противостоять современным угрозам — особенно в сфере финансов.

- Повышение финансовой грамотности — это не просто знание, это защита. Это ваш щит от преступных схем. Мы формируем поколение, способное осознанно распоряжаться своими финансами и противостоять манипуляциям, — подчеркнул Тимур Бугумбаевич.

Особый акцент был сделан на роли граждан в профилактике правонарушений: соблюдение законов, правовое просвещение, осознанное финансовое поведение — всё это формирует здоровую экономическую и общественную среду.

Представители АНК СКО поддержали инициативу и выступили с предложением продолжить работу в этом направлении, в том числе через проведение совместных информационно-разъяснительных акций при участии молодёжного крыла Ассамблеи. Именно такой открытый диалог между обществом и государственными органами становится эффективным инструментом укрепления безопасности — как правовой, так и финансовой. Это вклад в формирование правового государства, где каждый знает: защита начинается с осведомлённости.