В Петропавловске прошел конкурс «Ай да Абиляр-2025»

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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

Мероприятие в областном Доме дружбы было организовано татаро-башкирским центром «Дуслык» в преддверии 30-летия АНК и направлено на сохранение обычаев и традиций татарского народа.

фото АНК СКО

Участницы конкурса, ласково именуемые абиками, с удовольствием демонстрировали свои таланты. На первом этапе – «Визитка» – бабушки в национальных костюмах рассказывали о себе, своей семье, привычках и увлечениях. На втором этапе абики показали свои вокальные, танцевальные и другие творческие способности. Третьим туром стал «Кулинарный поединок», для которого участницы заранее приготовили любимые национальные блюда. В заключительной части конкурса бабушки дефилировали в красивых вечерних платьях.

Родные и друзья активно поддерживали участниц, в зале царила атмосфера тепла и дружбы. Организаторы подчеркнули, что конкурс призван не только рассказать об особенностях татарской культуры, но и показать молодежи, что главное в жизни человека – это семья. «Ай да Абиляр-2025» стал ярким примером того, как традиции и семейные ценности передаются из поколения в поколение.

Ранее в областной детско-юношеской библиотеке им. Габита Мусрепова татаро-башкирский центр «Дуслык» провел познавательный час «Много­цветие татарской культуры». Заместитель председателя общественного объединения Мнира Куспанова, активисты Зулейха Бикметова, Зухра Атажанова организовали выставку, рассказали об истории, культуре и национальной кухне татарского этноса. Участники встречи познакомились с татарскими играми, пели песни о Родине.

#конкурс #АНК #Петропавловск #Ай да Абиляр-2025

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