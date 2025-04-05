В Петропавловске запустили пешеходные экскурсии

Общество
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Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

За полтора часа участникам пешей прогулки рассказали о памятниках, расположенных возле Театральной площади, а также об истории старинных купеческих особняков на улице Конституции Казахстана. Узнали экскурсанты и о том, что сейчас находится в этих красивых зданиях, побывали в арт-галерее «Ботай» и краеведческом музее.

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Одними из первых участников прогулки по городу стали гости Петропавловска – мама и дочка, приехавшие в Северный Казахстан из Белгорода. «Это замечательная идея – проводить подобные пешие экскурсии, тем более в такую прекрасную погоду, – сказали они. – Мы и раньше ходили по «Французскому кварталу», так мы называем центральную часть улицы Конс­титуции Казахстана, но мы не знали истории этих зданий, а теперь узнали. Спасибо большое!»

А вот еще комментарий к сообщению о пешеходных экскурсиях в Instagram Туристской ассоциации по Северо-Казах­станской области: «Меня как-то спросили студенты, откуда мы о городе что-то знаем? Так вот из таких экскурсий! Нас в школьном возрасте раз в год обязательно возили на автобусе на экскурсии. На всю жизнь в памяти осталось! Это и есть настоящее воспитание патриотизма. Спасибо организаторам за возрождение этих прекрасных и очень нужных экскурсий».

Председатель Туристской ассоциации по СКО Владимир Витченко обратил внимание на то, что эти прогулки проводят профессиональные гиды, и пригласил жителей и гостей Петропавловска принять участие в экскурсии на автобусе, которая начинается на железнодорожном вокзале: «Вы узнаете, когда в Петропавловск пришел первый поезд, как был построен вокзал, как и откуда начинал строиться город…»

#СКО #экскурсии #пешеходы #прогулки

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