В подтопленных регионах имеется достаточный запас лекарств

Паводки
73

В пострадавших от паводка регионах функционируют 66 медицинских пунктов, организовано дежурство медицинского персонала и психологов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«В эвакуационных пунктах находятся около 5300 детей, из них 71 ребенок получает стационарную помощь, 87 детей получают амбулаторное лечение. Для оказания медицинской и медико-психологической помощи привлечено более 1 116 медицинских работников, в том числе 278 врачей, 838 медицинских сестер, а также 79 психологов», - сообщила официальный представитель министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на площадке СЦК.

Спикер отметила, что в целях санитарно-эпидемиологического контроля в регионах, пострадавших от паводков, ведется постоянный мониторинг качества питьевой воды, используемой населением. Сегодня риск передачи инфекционных заболеваний через воду минимален.

Министерство здравоохранения продолжает работу по организации помощи пострадавшим от наводнения. С участием НИИ курортологии и медицинской реабилитации определены 16 санаторно-курортных организаций, которые бесплатно примут пострадавших.

«В общей сложности эти объекты смогут принять одновременно 190 человек, курс реабилитации составит от 10 до 14 дней, что позволит охватить санаторным лечением как можно больше пострадавших», - сказала представитель Минздрава.

#лекарства #врачи #паводки в Казахстане

Популярное

Все
Нет опыта? Всему научим!
Время «кабинетной» журналистики прошло: смогут ли печатные издания конкурировать с социальными сетями
Вода стремительно ворвалась в Петропавловск
В столице представили исследовательские проекты школьников
В Жибек Жолы противостоят стихии
Развитие науки – важнейший приоритет
В Астане состоялись мероприятия в честь 125-летия Каныша Сатпаева
Театры и музеи не остались в стороне
Желание помочь сильнее усталости
Формирование нулевой терпимости к насилию требует комплексного подхода
Первая фотография в Казахстане была сделана в 1841 году
Он был поистине народным губернатором
С мифами и сказаниями о Восточном Казахстане знакомит новый интернет-ресурс
В Шымкенте для пенсионеров старше 70 лет и школьников проезд в общественном транспорте будет бесплатным
Тысячи кустов роз украсят улицы Кентау
В Алматы у Дома-музея Ахмета Байтурсынулы высадили цветы
Стартовал весенний марафон
Приключения на пленэре
Недра страны хранят более 90 видов полезных ископаемых
Кюи, рожденные в Шу
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Закон Республики Казахстан
Целина: как это было
Бахытжан Байжанов опроверг в суде показания Бишимбаева
Что происходило в ресторане BAU в ночь гибели Салтанат Нукеновой, рассказала администратор заведения
На Петропавловск идет огромный поток
Суд возобновил заседание по делу Бишимбаева
«Надеюсь, жена жива»: переписку персонала BAU озвучили в суде над Бишимбаевым
Как государство поддерживает молодых ученых
«Нукенова не могла самостоятельно получить травмы от ударов об унитаз»: судмедэксперт опроверг версию Бишимбаева
Новые подробности по делу о жестоком убийстве Нукеновой выяснили в суде
Заблокированы сайты-помощники в получении сертификатов на товары
Депутаты Мажилиса держат ситуацию в подтопленных регионах на своем контроле
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
171 факт незаконного вывоза нефтепродуктов пресечен за первый квартал
Кто еще будет допрошен по делу Бишимбаева в суде
Неравенство в уровне человеческого развития усиливается
Для маленьких танцовщиц весна этого года стала стартом в большой балет
Президент поблагодарил казахстанцев и глав государств за проявленную солидарность
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Более 30 человек стали жертвами наводнений в Афганистане
Казгидромет предупредил о риске второй волны половодья
Разбронированы продукты питания из госматрезерва
В ликвидации ЧС принимают участие более 9 тыс. энергетиков

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]