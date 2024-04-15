В подтопленных регионах имеется достаточный запас лекарств

В пострадавших от паводка регионах функционируют 66 медицинских пунктов, организовано дежурство медицинского персонала и психологов, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

«В эвакуационных пунктах находятся около 5300 детей, из них 71 ребенок получает стационарную помощь, 87 детей получают амбулаторное лечение. Для оказания медицинской и медико-психологической помощи привлечено более 1 116 медицинских работников, в том числе 278 врачей, 838 медицинских сестер, а также 79 психологов», - сообщила официальный представитель министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на площадке СЦК.

Спикер отметила, что в целях санитарно-эпидемиологического контроля в регионах, пострадавших от паводков, ведется постоянный мониторинг качества питьевой воды, используемой населением. Сегодня риск передачи инфекционных заболеваний через воду минимален.

Министерство здравоохранения продолжает работу по организации помощи пострадавшим от наводнения. С участием НИИ курортологии и медицинской реабилитации определены 16 санаторно-курортных организаций, которые бесплатно примут пострадавших.