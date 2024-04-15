В подтопленных регионах имеется достаточный запас лекарств

В пострадавших от паводка регионах функционируют 66 медицинских пунктов, организовано дежурство медицинского персонала и психологов, передает Kazpravda.kz
«В эвакуационных пунктах находятся около 5300 детей, из них 71 ребенок получает стационарную помощь, 87 детей получают амбулаторное лечение. Для оказания медицинской и медико-психологической помощи привлечено более 1 116 медицинских работников, в том числе 278 врачей, 838 медицинских сестер, а также 79 психологов», - сообщила официальный представитель министерства здравоохранения РК Айгерим Уразалиева на площадке СЦК.
Спикер отметила, что в целях санитарно-эпидемиологического контроля в регионах, пострадавших от паводков, ведется постоянный мониторинг качества питьевой воды, используемой населением. Сегодня риск передачи инфекционных заболеваний через воду минимален.
Министерство здравоохранения продолжает работу по организации помощи пострадавшим от наводнения. С участием НИИ курортологии и медицинской реабилитации определены 16 санаторно-курортных организаций, которые бесплатно примут пострадавших.
«В общей сложности эти объекты смогут принять одновременно 190 человек, курс реабилитации составит от 10 до 14 дней, что позволит охватить санаторным лечением как можно больше пострадавших», - сказала представитель Минздрава.