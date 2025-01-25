В поисках новых запасов газа

Как сообщили в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйст­ва, на сегодня в Зайсанском районе за счет местного месторож­дения Сарыбулак магистральным газопроводом пользуются 10 населенных пунктов, включая административный центр – Зайсан. Это 23,6 тыс. человек.

Всего же в программу газификации входят 18 населенных пунктов с населением примерно 28 тыс. человек, и для оставшихся восьми сел в свое время была разработана проектно-сметная документация. Однако сначала работы застопорились в связи с судебными тяжбами между подрядчиками, позже появились вопросы относительно запасов Сарыбулака.

Изначально объемы месторож­дения оценивались примерно в 5 млрд куб. м. По промышленным меркам, это малые запасы. С 2013 года голубое топливо потек­ло в Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР (к ­2022-му, то есть за девять лет, в Поднебесную было экспортировано почти 90% сарыбулакского газа). На сегодня, по данным обл­управления энергетики и ЖКХ, объем подтвержденных запасов составляет 181 млн кубов.

– В 2019-м ТОО «Manyraq gas barlau» приступило к геологоразведочным работам в Тарбагатайском районе в рамках контракта с Мин­энерго, – рассказал руководитель управления Нурлан Рамазанов. – Работы планировались до 2025 года. Но сейчас срок будет продлен еще на год или два.

По словам руководителя, пока пробурена всего одна скважина глубиной 1 064 метра. Собраны предварительные данные. Для получения более полной картины необходимо пробурить еще ряд скважин, и на это потребуется время.

По подсчетам специалистов, всего при гипотетическом пока варианте газификации региона потребность востока республики оценивается примерно в 2 млрд кубометров в год. В 2024 году область получила 33,8 тыс. тонн сжиженного нефтяного газа для автогазозаправок, промпредприя­тий, а также бытового сектора. При этом ежемесячная потребность региона в сжиженном газе составляет 3,44 тыс. тонн.