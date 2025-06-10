Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В поликлиниках Алматы открылись пункты приема опасных для применения, просроченных лекарств, с целью их последующей, экологической утилизации, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Пункты приема открыты в 36 городских поликлиниках, где установлены специальные контейнеры, куда население может сдать препараты для их безопасной переработки. Это мероприятие проводится в рамках общереспубликанской программы «Таза Қазақстан» и кампании «Алматы – наш общий дом».

Как отметил один из организаторов акции, глава экологической организации EcoNetwork Евгений Мухамеджанов, в Казахстане впервые создается система безопасной утилизации медикаментов.

«Предлагая населению в Алматы сдать лекарства, которые будут надлежащим образом утилизированы, мы хотим дать каждому жителю возможность внести вклад в защиту окружающей среды. Сегодня лекарства по-прежнему выбрасываются в мусор или сливаются в канализацию — и это угрожает как экосистемам, так и здоровью людей», - сказал он.

Организаторы проекта подчеркивают, что лекарственные препараты относятся к опасным отходам. При неправильной утилизации активные вещества проникают в почву и воду, где могут сохраняться годами, нарушая природные экосистемы и представляя потенциальную угрозу для здоровья человека.

По данным аналитической компании Proxima Research, в 2024 году в Казахстане было потреблено 1,46 млрд упаковок лекарственных средств. При этом значительное количество лекарств остается неиспользованным и со временем требует безопасной утилизации. Создание пунктов приема – важный шаг к формированию культуры ответственного обращения с фармацевтическими отходами и снижению их воздействия на окружающую среду.

Проект по сбору просроченных и неиспользованных лекарств, включающий установку контейнеров в поликлиниках, обучение медицинского персонала и организацию надлежащей утилизации, стал возможен благодаря поддержке фармацевтической компании.

Как заявила представитель фармкопании Наталья Гарипова, неправильное обращение с лекарствами несет риски как для людей, так и для окружающей среды.

«Мы рады поддержать инициативу по утилизации медикаментов в Казахстане и сделать первый шаг к формированию культуры ответственного обращения с фармацевтическими отходами. Мы также призываем алматинцев поддержать нашу инициативу и внести свой вклад в сохранение окружающей среды», - говорит Наталья Гарипова.

На утилизацию принимаются таблетки, капсулы, мази, кремы, гели, ампулы, флаконы, сиропы и жидкие лекарственные растворы. Перед сдачей препараты рекомендуется упаковать в плотный пакет и завязать его. При этом не допускается сдача шприцев, игл, инфузионных систем, а также любых медицинских отходов, контактировавших с кровью – они требуют специализированной утилизации в медицинских организациях.

Утилизацию собранных медикаментов обеспечит специализированная организация, соответствующая высоким экологическим и технологическим стандартам. Информация о ходе утилизации, объемах собранных препаратов и промежуточных итогах будет публиковаться на сайте EcoNetwork, чтобы обеспечить максимальную открытость и вовлеченность общественности.