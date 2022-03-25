В областном центре приступили к строительству овощного оптово-распределительного центра «Алтай» на 45 тыс. тонн хранения.

Это первый современный логистический центр в Усть-Каменогорске. Как сообщили в городском акимате, проект призван нарастить поставки продукции отечественных аграриев и, соответственно, сдержать рост цен.

В оптовый центр войдут два крупнейших овощехранилища, а также кросс-док площадью больше 2 тыс. кв. м. В двух секциях по 5 тыс. тонн, рассчитанных на скоропортящиеся овощи и фрукты, предусмотрена сис­тема вентиляции. На складах долгосрочного хранения будет смонтировано холодильное оборудование.

Они рассчитаны в первую очередь на продукцию местных крестьянских хозяйств, пояснили специалисты. Склады будут работать по голландской технологии с использованием паллет.

На кросс-доке предусмотрены современные погрузчики, видеонаблюдение, а также система информационного мониторинга с данными о самом товаре и адресах его поставок.

Первый в Усть-Каменогорске оптово-распределительный центр обойдется в 14,3 млрд тенге.