В поселке Карагандинской области частично обрушился дом, есть жертвы

Происшествия
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В поселке Ботакара Карагандинской области ночью произошло частичное обрушение двухэтажного здания, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДЧС области

instagram/ablaisultangali

Предварительная причина – взрыв газового баллона на 2 этаже. 

- В результате пострадали 7 квартир, в ходе проведенных работ из-под завалов извлечено 7 человек, из них 5 человек госпитализированы. Состояние одного тяжелое, у четверых среднее. В 00:55 минут из-под завалов извлекли ребёнка 3-4 лет. Сейчас под завалами возможно нахождение еще двух человек, это мужчина и женщина, предположительно без признаков жизни, - сообщил ночью начальник ДЧС Карагандинской области Мурат Катпанов.

На месте организован штаб.

Позже в ДЧС сообщили, что работы завершены. В двухподъездном доме находилось 35 человек. В ходе проведения аварийно-спасательных работ, с 00 часов 11 минут до 03 часов 37 минут, из-под завалов извлечены 2 погибших и 5 травмированных, в том числе 3 детей. Детей с различными ранами госпитализировали в районную больницу,  25 жителям оказана психологическая помощь,

Всего было привлечено 139 спасателей и 32 единицы техники.

 

#Карагандинская область #газовый баллон #Обрушение дома

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