В преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане прошла международная научно-практическая конференция

28 апреля 2022 года Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева совместно с Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога провели Международную научно-практическую конференцию: «Религиоведение в Казахстане в контексте мирового религиоведения: пройденный путь, традиции, тенденции развития», посвященную 20-летию открытия специальности «Религиоведения» и приуроченную к проведению VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Конференция проходила в гибридном формате с участием представителей государственных органов, экспертных структур, широкой академической общественности, включая казахстанских и зарубежных ученых.

На конференции выступили с приветственным словом декан факультета социальных наук Б.Сомжурек, Заместитель Председателя Правления Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Д.Есенова, руководитель отдела религиозного образования и подготовки кадров ДУМК С.Сейтбеков, руководитель управления по координации профилактики религиозного экстремизма в интернет пространстве Ж.Долиев, профессор КазНУ им. Аль-Фараби Н.Байтенова, представитель Исследовательского центра по исламской истории, искусству и культуре (ИРСИКА, Турция) А.Муминов.

Особую значимость конференции придала секция: «Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия». Следует отметить, что Казахстан за годы независимости создал уникальную казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия, где проживают представители 130 этносов и 18 конфессий получила признание во всем мире. Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость, равноправное участие представителей различных культур в жизни общества - эти принципы легли в основу нашей национальной политики за годы независимости государства и обеспечили отличительную черту Казахстана в мировом сообществе. В этой связи, возникла необходимость функционирования постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений.

Данным институтом является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который стал крупным внешнеполитическим достижением Казахстана за 30 лет Независимости. Данный форум, созываемый по инициативе Казахстана каждые три года в Нур-Султане, продолжает играть важную роль в сближении культур и цивилизаций в современном мире. Более того, он служит дополнительной опорой межконфессиональному согласию внутри страны и способствует всеобщему пониманию миролюбивой сущности религий.

На секции выступили протоиерей Русской православной церкви Митрополичьего округа в РК Д.Байдек, пресс-секретарь Конференции Католических Епископов Казахстана П.Пытлованы, представители Духовного управления мусульман Казахстана С.Сейтбеков, Г.Жадирулы, политолог Р.Жумалы и другие эксперты. Выступившие отметили, что необходимо дальнейшее развитие и укрепление казахстанской модели через реализацию сбалансированных государственно-конфессиональных отношений и продвижения межрелигиозного диалога.

Большой интерес среди участников конференции вызвала секция «Восстановление памяти о репрессированных священнослужителях и мирянах. Религиозные практики в условиях господства «научного атеизма». Как известно, Казахстан стал местом испытаний, страданий и жертвенного религиозного служения для верующих людей разных религий в советское время. Для Казахстана как полиэтнической и поликонфессиональной страны актуализация памяти о представителях разных религий, которые были репрессированы в советский период и отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях (ИКТ), расположенных в казахских степях, имеет особое значение. Восстановление памяти о репрессированных священнослужителях является значительным вкладом в укрепление казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. На секции выступили представители рабочей группы по реабилитации духовенства Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий профессор Д.Кенжетаев и профессор Ю.Шаповал, магистр Д.Сайынов. Уникальный материал в своих выступлениях представили краевед из Актобе Ж.Абдуллина, а также доцент философии Д.Толгамбаева.

Актуальные вопросы религиоведческого образования, концептуальных основ религиоведения, религиоведческой экспертизы, политизации религии, медиатизации религии, гендера и религии обсуждались на секции «Актуальные проблемы современного религиоведения». Участники секции в своих выступлениях показали, что религия является частью общества, и, следовательно, реагирует на все социальные, политические, технологические изменения современности, что нуждается в научном исследовании, анализе и прогнозировании.

Преподаватели и студенты кафедры «Религиоведения» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, выступившие на конференции подчеркивали, что казахстанское религиоведение является частью мирового религиоведения, и целью кафедры является дальнейшая интернализация религиоведческого образования с ориентацией на мировой опыт.