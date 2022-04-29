Официально
В преддверии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий в Нур-Султане прошла международная научно-практическая конференция

28 апреля 2022 года Евразийский национальный университет им. Л.Н.Гумилева совместно с Центром Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога провели Международную научно-практическую конференцию: «Религиоведение в Казахстане в контексте мирового религиоведения: пройденный путь, традиции, тенденции развития», посвященную 20-летию открытия специальности «Религиоведения» и приуроченную к проведению  VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

Конференция проходила в гибридном формате с участием представителей государственных органов, экспертных структур, широкой академической общественности, включая казахстанских и зарубежных ученых.

На конференции  выступили с приветственным словом декан факультета социальных наук Б.Сомжурек, Заместитель Председателя Правления  Центра Н.Назарбаева по развитию межконфессионального и межцивилизационного диалога Д.Есенова, руководитель отдела религиозного образования и подготовки кадров ДУМК С.Сейтбеков, руководитель управления по координации профилактики религиозного экстремизма в интернет пространстве Ж.Долиев, профессор КазНУ им. Аль-Фараби Н.Байтенова, представитель Исследовательского центра по исламской истории, искусству и культуре (ИРСИКА, Турция) А.Муминов.

Особую значимость конференции придала секция: «Казахстанская модель межэтнического и межконфессионального согласия». Следует отметить, что Казахстан за годы независимости создал уникальную казахстанскую модель межэтнического и межконфессионального согласия, где проживают представители 130 этносов и 18 конфессий получила признание во всем мире. Мир и спокойствие, гражданское согласие, религиозная терпимость, равноправное участие представителей различных культур в жизни общества - эти принципы легли в основу нашей национальной политики за годы независимости государства и обеспечили отличительную черту Казахстана в мировом сообществе. В этой связи, возникла необходимость функционирования постоянно действующего международного межконфессионального института для осуществления диалога религий и принятия согласованных решений.

Данным институтом является Съезд лидеров мировых и традиционных религий, который стал крупным внешнеполитическим достижением Казахстана за 30 лет Независимости. Данный форум, созываемый по инициативе Казахстана каждые три года в Нур-Султане, продолжает играть важную роль в сближении культур и цивилизаций в современном мире. Более того, он служит дополнительной опорой межконфессиональному согласию внутри страны и способствует всеобщему пониманию миролюбивой сущности религий.

На секции выступили протоиерей Русской православной церкви Митрополичьего округа в РК Д.Байдек, пресс-секретарь Конференции Католических Епископов Казахстана П.Пытлованы, представители Духовного управления мусульман Казахстана С.Сейтбеков, Г.Жадирулы, политолог Р.Жумалы и другие эксперты. Выступившие отметили, что необходимо дальнейшее развитие и укрепление казахстанской модели через реализацию сбалансированных государственно-конфессиональных отношений и продвижения межрелигиозного диалога.

Большой интерес среди участников конференции вызвала секция «Восстановление памяти о репрессированных  священнослужителях и мирянах. Религиозные практики в условиях господства «научного атеизма». Как известно, Казахстан стал местом испытаний, страданий и жертвенного религиозного служения  для верующих людей разных религий в советское время.  Для Казахстана как полиэтнической и поликонфессиональной страны актуализация памяти о представителях разных религий, которые были репрессированы в советский период и отбывали наказание в исправительно-трудовых лагерях (ИКТ), расположенных в казахских степях, имеет особое значение. Восстановление памяти о репрессированных священнослужителях является значительным вкладом в укрепление казахстанской модели межэтнического и межконфессионального согласия. На секции выступили представители рабочей группы по реабилитации духовенства Государственной комиссии по полной реабилитации жертв политических репрессий профессор Д.Кенжетаев и профессор Ю.Шаповал, магистр Д.Сайынов. Уникальный материал в своих выступлениях представили краевед из Актобе Ж.Абдуллина, а также доцент философии Д.Толгамбаева.

Актуальные вопросы религиоведческого образования, концептуальных основ религиоведения, религиоведческой экспертизы, политизации религии, медиатизации религии, гендера и религии  обсуждались на секции «Актуальные проблемы современного религиоведения». Участники секции в своих выступлениях показали, что религия является частью общества, и, следовательно, реагирует на все социальные, политические, технологические изменения современности, что нуждается в научном исследовании, анализе и прогнозировании.

Преподаватели и студенты кафедры «Религиоведения» Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева, выступившие на конференции подчеркивали, что казахстанское религиоведение является частью мирового религиоведения, и целью кафедры является дальнейшая интернализация религиоведческого образования с ориентацией на мировой опыт.

Популярное

Все
Куда движется казахстанский кинематограф – интервью с кинопродюсером Канатом Торебаем
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Как конституционные реформы повлияют на политическую ситуацию в Казахстане?
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Без скидок на погодные условия
Как новые поправки в Конституцию Казахстана затронут земельный вопрос
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 29 апреля
Что такое "оборотная схема" и как она помогает сдерживать цены на продукты в Казахстане
Истинное понимание души казахского народа глазами алматинского режиссера Сергея Тейфеля
Установлена причина крушения самолета Bek Air в Алматы
Наладить производство автокомпонентов планируют в Казахстане
В годы лихой войны горстка женщин разных национальностей сумела выжить и сохранить детей
Ему покажешь грош, И делай с ним, что хошь
Экспорт казахстанского угля может вырасти в полтора раза без ущерба для внутреннего потребления
Малоизвестные арабографичные записи казахского фольклора перевели на современный казахский язык
Первое и пока единственное село полностью отказалось от табака и спиртного в Восточном Казахстане
Премьер обсудил с вице-президентом ЕБРР текущую ситуацию в банковском секторе Казахстана
Решение Токаева покинуть пост главы партии AMANAT прокомментировал известный эксперт
14-летняя школьница покончила с собой в Актюбинской области
Дикий, дикий Дэн
Не все так просто
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Участники учений заявили об обмане со стороны военкомата Мангистау
Почти 1,5 млн "реабилитированных" заемщиков снова оформили кредиты за год в РК
Стала известна причина гибели лошадей в Атырауской области
Американская компания "Champion Foods" заинтересовалась импортом казахстанской продукции
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Солдат-срочник умер в Жамбылской области: начата проверка
Аэропорт Актобе перенесут на другое место
Нужно ли Казахстану выходить из ЕАЭС – аналитика
Автор многих знаменитых памятников в Казахстане всего год не дожил до своего 90-летия
Уголовное дело возбудили по факту пожара в школе в Павлодаре
Токаев дал ауызашар для постящихся в Рамазан
Когда начнут получать проиндексированные пособия казахстанцы, сообщили в Минтруда
Майк Тайсон избил назойливого пассажира в самолете
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
Аким Сарани ответил на вопрос о своем велосипеде за $7,5 тысячи
Депутат Кайрат Кудайберген задержан в Алматы
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Парень утонул, пытаясь пересечь реку верхом на лошади, в Атырауской области
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Снег и дожди идут в Казахстан
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие

Читайте также

Официально
Ерлан Кошанов: «AMANAT» – опора Президента в строительстве …
Официально
Приложение к постановлению Центральной избирательной коми…
Официально
Информационное сообщение о проведении конкурса по формирова…
Официально
Начался II этап Национальной интеллектуальной олимпиады "Мы…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]