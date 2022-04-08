Новая Абайская область займет 185,5 тыс. кв. км, повторив границы бывшей Семипалатинской.

В соответствии с Посланием народу Казахстана Президента РК Касым-Жомарта Токаева депутаты востока страны определились с территорией нового будущего региона – Абайской области. В нее войдут город Курчатов, Абайский, Аягозский, Аксуатский, Бескарагайский, Бородулихинский, Жарминский, Кокпектинский, Урджарский районы. Областной центр – Семей. По сути, создаваемый регион повторил границы, существовавшие до 1997 года.

Соответственно, к историчес­ким размерам возвращается и Восточный Казахстан, или как его еще называют – Рудный Алтай.

Он объединит город Риддер, Глубоковский, Шемонаихинский, Самарский, Уланский, Курчумский, Катон-Карагайский, Зайсанский, Тарбагатайский районы, а также район Алтай. Общая площадь – 97,8 тыс. кв. км, областной центр – Усть-Каменогорск.

Депутаты также приняли решение о возрождении двух ранее упраздненных районов – Самарского в границах Восточно-Казахстанской и Аксуатского – в границах Абайской области.