В Приаралье наказано свыше трехсот владельцев домашнего скота

Сельское хозяйство
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Несмотря на неоднократные предупреждения и профилактические работы на автодорогах области, то и дело случаются дорожно-транспортные происшествия по причине выхода животных на проезжую часть.

Фото ДП области

По данным областного департамента полиции, с начала текущего года на трассах области зарегистрировано 10 ДТП, связанных с наездом машины на домашних животных. В результате них, два человека получили травмы различной степени тяжести.

Для недопущения подобных происшествий стражи правопорядка стали применять административные меры. Так, с начала текущего года к ответственности привлечено 313 владельцев домашнего скота.

Полицейские предупреждают хозяев крупного рогатого скота о недопустимости их бесконтрольного выпаса и прогоне животных через автомобильные дороги вне специально установленных мест.

А водителям рекомендуется быть особенно бдительными в темное время суток вблизи населенных пунктов и местах установки соответствующих знаков.

#полиция #скот

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