Плодотворно поработали в Кармакшинском районе исследователи из Токийского университета Мэйдзи: ученые, имеющие передовой мировой опыт по изучению, сохранению и использованию ­генетических ресурсов растений, исследовали древние экспонаты с помощью современных технологий.

Как сообщил сотрудник Научного центра археологии и этнографии Кызылординского университета им. Коркыта-ата старший преподаватель образовательной программы «История и археология» Ислам Курманиязов, научная работа осуществлялась в рамках международного проекта «Археологические исследования сельскохозяйственной продукции Евразии в III–I тысячелетии до н. э.».

– В прошлом году наш университет подписал меморандум о сотрудничестве с Токийским университетом Мэйдзи, – отметил специалист. – В его рамках при финансовой поддержке Министерства науки и образования Японии ученые приступили к реа­лизации международного проекта «Археоботаника керамики каменного, бронзового и железного веков Аральского регио­на». Исследования проводились методом извлечения силиконовой копии с поверхнос­ти керамики, найденной на памятниках древнего бронзового и раннего железного веков в Приаралье. Этот инновационный способ был разработан для обнаружения и идентификации на поверх­ности керамики следов семян, насекомых и других трехмерных объектов.

Такое изучение следов на керамике позволяет определить, какие виды растений и органические материалы использовались в древнем обществе, а также какими инструментами пользовались для изготовления керамики. Для выяснения точного возраста артефактов японские ученые применили ускорительную масс-спектрометрию AMS – самый точный современный прибор для радиоуглеродного датирования.

Группа в составе ведущего научного сотрудника Института археологии им. Маргулана PhD Жанболата Утубаева, научного сотрудника центра «Археология и этнография» Ислама Курманиязова и ведущего научного сотрудника «Центра передового анализа» Национальной организации сельскохозяйственных и продовольственных исследований Японии Масахико Кумагаи ознакомилась с оросительными системами древних комплексов Чирик-Рабат, Бабиш-мола и Буланды, расположенных в дельте реки Сырдарьи.

А ведущий научный сотрудник Университета Мэйдзи Эндо Эйко в историко-краеведческом музее Кармакшинского района провела научную экспертизу по методу извлечения остатков зерна из керамики, обнаруженной в ходе археологических раскопок в 2015–2024 годах на комплексе Бабиш-мола.

Как сообщил научный сотрудник историко-краевед­ческого музея Кармакшинского района Азирбек Бактыбаев, древнее поселение Бабиш-мола – уникальное наследие саков в низовьях Сырдарьи. Комплекс расположен в полусотне километров к югу от села Комекбаева. Археологи датируют памятник древности второй половиной I тысячелетия до н. э. Остатки ирригационных систем городища свидетельствуют о том, что древние саки занимались не только скотоводством, но и орошаемым земледелием.

– Археологические находки на комплексе Бабиш-мола датируются ІV–ІІ веками до нашей эры, – говорит Азирбек Бактыбаев. – Эти артефакты – уникальная материальная ценность, они подлежат изучению по нескольким направлениям. Археоботанические исследования под руководством Эндо Эйко прошли очень плодотворно. Кстати, она отметила, что только из керамических музейных артефактов, относящихся к древнему сакскому периоду, можно сделать множест­во исторических открытий. В исследовании приняли участие сотрудники Научного центра археологии и этнографии Ляйла Махамбетова и Кызгалдак Шарапова, а также сотрудники районного музея.

Эндо Эйко провела для музейных работников мастер-класс по археоботаническому анализу древней керамической посуды. При проведении специальной микроскопической экспертизы частей нескольких глиняных изделий было установлено, что остатками на них являются зерна проса. Японка датировала находку – просо было выращено порядка 2 200 лет назад. Теперь точность версии подтвердят с помощью лабораторной экспертизы.

В рамках международного проекта Эйко Эндо и Масахико Кумагаи провели лекции, круг­лые столы и мастер-классы не только для научных сотрудников историко-краеведческих музеев области, но и для преподавателей и студентов вузов Кызылорды.

После завершения научно-исследовательской работы в Приаралье японские специалисты встретились в Алматы с генеральным директором Института археологии им. Маргулана Аканом Онгарулы. Как сообщил Ислам Курманиязов, на встрече обсуждены основные направления будущего научного сотрудничества, запланирована реализация совместных научных проектов, направленных на проведение геномного анализа зерновых культур, обнаруженных на археологических памятниках, а также определение их ареала и происхождения.

Отмечено, что в дальнейшем исследовательские работы будут проводиться комплексно, с применением различных технологических методов. Есть надеж­да, что инновационный способ поможет выявить основные направления хозяйственной дея­тельности древнейшей цивилизации и пополнить данные о базовых потребностях людей в быту того времени.