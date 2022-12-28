В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
Общество
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Асет Калымов
На днях аким Алматинской области Марат Султангазиев побывал с инспекцией в селе Бесагаш Талгарского района. С сентября текущего года здесь началось строительство жилого комплекса «Нурия-3». Как рассказали представители застройщика, ТОО «Time group construction», проект ЖК включает в себя 16 многоэтажных домов на 1 008 квартир. На земельном участке площадью 3 га уже вырыт котлован, готовится заливка фундамента.