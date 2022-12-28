В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей

Общество
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Асет Калымов

На днях аким Алматинской области Марат Султангазиев побывал с инспекцией в селе Бесагаш Талгарского района. С сентября текущего года здесь началось строительство жилого комплекса «Нурия-3». Как рассказали представители застройщика, ТОО «Time group construction», проект ЖК включает в себя 16 многоэтажных домов на 1 008 квартир. На земельном участке площадью 3 га уже вырыт котлован, готовится заливка фундамента.

На встречу пришли жильцы частного сектора, а также расположенного рядом другого ЖК, выразившие полное несогласие с планами бизнесменов. По их словам, еще несколько лет назад на этой территории планировалось строительство школы, больницы, детского сада. Сельчане подняли шум, негодуя, что застройщик не учитывает их мнение. Зачем им новый «человейник», когда рядом нет ни одного социального объекта? Где будут учиться их дети?

Выслушав доводы обеих сторон, глава региона поспешил успокоить участников схода. По его решению проект будет пересмотрен, до окончания разбирательств строительные работы приостановят. Акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову поручено в кратчайшие сроки провести в Бесагашском сельском округе общественные слушания с участием всех заинтересованных лиц, чтобы найти консенсус.

Как отметил Марат Султангазиев, во главе угла должно стоять удовлетворение нужд населения, а не уплотняющаяся застройка, вызывающая нарекания местных жителей и уже ставшая причиной многочисленных споров и конфликтов в Алматы и пригородных поселках.

В тот же день комиссия акимата области посетила другой проблемный объект в селе Бесагаш – участок компании Hayat apartments. Здесь на площади 5,5 га ведется строительство 29 блоков жилого комплекса, рассчитанного на 1 050 квартир.

Живущие по соседству сельчане пожаловались чиновникам на несоблюдение строителями правил безопасности. По их словам, стройка ведется с грубыми нарушениями законодательства. Ситуацию усугубляет близкое залегание грунтовых вод: при подъеме на поверхность они могут подтопить расположенный рядом жилой квартал.

К слову, о данной проблеме мы уже сообщали нынешней весной, когда группа активистов села Бесагаш устроила стихийный митинг в Талгаре перед акиматом района, протестуя против новостройки. Общественность добилась своего: управление ГАСК подало иск в суд на компанию-застройщика. Строительно-монтажные работы приостановили, законность возведения жилого комплекса должна была решиться в судебном порядке.

Однако по прошествии восьми месяцев выясняется, что стройка продолжается как ни в чем не бывало.

На сей раз глава региона Марат Султангазиев пообещал, что на объекте проведут проверку, и в случае установления факта незаконности строительства будут приняты соответствующие меры.

К слову, в селе Бесагаш, граничащем с Алматы, долгие годы не прекращается строительный бум. Вскоре число многоэтажных домов перевалит за сотню, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.

В то же время здесь имеется немало острых коммунально-бытовых проблем, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством. В знак протеста местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы – Талгар, проходящую как раз по центру села.

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В пригороде Алматы приостановлено строительство многоквартирных домов, вызвавшее большое недовольство местных жителей
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